Société Générale quiere suprimir 1.800 empleos en Francia en 2026 y 2027 sin despidos

París, 22 ene (EFECOM).- El banco Société Générale presentó este jueves a los representantes de sus trabajadores un proyecto de "simplificación" de su organización en Francia que prevé en particular la supresión de 1.800 empleos entre este año y el próximo sin despidos.

Esas supresiones se harán amparándose en un acuerdo sobre el empleo firmado el 15 de diciembre pasado con tres sindicatos recurriendo a las "salidas naturales" (las jubilaciones y las personas que dejan la empresa de forma voluntaria) y con un dispositivo de movilidad interna, explicó Société Générale en un comunicado.

La entidad financiera justificó este plan, "en línea con su hoja de ruta estratégica" anunciada en septiembre de 2023 para proseguir "la mejora de su eficacia operativa, la simplificación de su organización y su inversión en el desarrollo de competencia de los colaboradores y la movilidad interna".

El proceso que se abre ahora, que comprende en particular la consulta de las instancias representativas del personal, debería llevarse a cabo "progresivamente en 2026 y en 2027", aunque podría ir más lejos en la actividad de banca minorista, precisó.

El banco, que tiene 40.000 empleados en Francia, ya había anunciado en febrero de 2024 la supresión de unos 900 empleos en su sede, también sin despidos. EFECOM

El principal partido de la oposición mantiene la incertidumbre respecto a cómo votará el paquete socioeconómico, subrayando desacuerdo con la gestión oficial tras el siniestro ferroviario de Adamuz, mientras aumenta la presión por las próximas elecciones regionales

El principal índice bursátil español sube impulsado por el alivio en las disputas comerciales entre Washington y varias capitales europeas, mientras los operadores esperan datos clave de la economía americana y los resultados de la banca local

