Detenido por un robo en una vivienda de Asturias tras cobrar un premio de la lotería

Oviedo, 22 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del robo con fuerza en una vivienda de Avilés (Asturias) tras cobrar el premio correspondiente a un décimo del sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional que había sido sustraído del interior del inmueble.

Según ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de Asturias en un comunicado, el "caso de la lotería premiada" comenzó el pasado 15 de diciembre, cuando forzaron la ventana de una vivienda de Avilés y se llevaron joyas, relojes y varios décimos para el sorteo de Navidad.

Uno de los décimos sustraídos resultó premiado con 120 euros (pedrea y reintegro), "un golpe de suerte" que se convirtió "en la perdición de los ladrones".

Tras la denuncia de los propietarios de la vivienda, la Policía Nacional estableció un dispositivo en torno a las administraciones de lotería de Avilés y alrededores, lo que, semanas después, permitió localizar el punto en el que se cobró el premio.

La investigación reveló que el autor material del robo, consciente de que era buscado por otros delitos, no acudió personalmente a cobrar el dinero sino que envió a un segundo individuo.

Identificados ambos sospechosos, la Policía Nacional desplegó el pasado martes un operativo que permitió su localización.

El autor principal, un delincuente experimentado que ya contaba con dos órdenes de búsqueda en vigor, fue detenido y puesto a disposición judicial, mientras que el segundo implicado se mantiene como investigado por su colaboración.

La Policía Nacional ha destacado la importancia de que las víctimas de robos denuncien detalladamente los objetos sustraídos para facilitar su recuperación, así como la identificación de los autores. EFE