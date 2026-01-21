Espana agencias

Sabalenka avanza con autoridad a tercera ronda y reafirma su favoritismo en Australia

Guardar

Sídney (Australia), 21 ene (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo y principal favorita al título, avanzó este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Australia tras imponerse con autoridad a la china Zhuoxuan Bai, 702 del mundo, por 6-3 y 6-1, en un encuentro resuelto en apenas una hora y 12 minutos.

Sabalenka volvió a exhibir su potencia y su capacidad para dominar los intercambios desde el fondo de la pista, apoyada en un servicio sólido y en golpes profundos que desbordaron con frecuencia a su rival.

La bielorrusa tomó rápidamente el control del partido y llegó a colocarse con una amplia ventaja en el primer set, aunque un breve bajón le permitió a Bai recortar distancias y mantenerse en la pelea durante algunos juegos.

Pese a ese momento de irregularidad, la número uno del mundo supo recomponerse y cerró el primer parcial sin mayores complicaciones, imponiendo su jerarquía en los puntos decisivos.

La bielorrusa fue superior tanto en los intercambios largos como en las situaciones de ataque, donde marcó diferencias con su derecha y con devoluciones agresivas que neutralizaron el saque de la tenista china.

En el segundo set, Sabalenka elevó su nivel y prácticamente no dio opciones a su rival. Encadenó una serie de juegos consecutivos con autoridad, presionando constantemente al resto y forzando errores de Bai, que no logró encontrar respuestas ante la intensidad y la profundidad de los golpes de su rival.

La bielorrusa apenas cedió un juego y cerró el partido con solvencia, confirmando su buen momento en el inicio del torneo. Pasará ahora a la tercera ronda, donde se medirá con la austríaca Anastasia Potapova o la británica Emma Raducanu, una vez se resuelva el cruce entre ambas.

Con este triunfo, Sabalenka reafirma su condición de favorita para el torneo, donde ya se coronó en las ediciones de 2023 y 2024, mientras que en 2025, perdió en la final frente a la estadounidense Madison Keys, novena del mundo. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Schmucki abandona la dirección financiera de SIX, gestora de las Bolsas de Suiza y España

Infobae

Harry trae inestabilidad a todo el territorio peninsular y Baleares este miércoles

Infobae

Bayer se dispara más de un 7 % en bolsa porque el Supremo de EEUU revisará el caso Durnell

Infobae

Tercer día de rescate y segundo de luto por el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba)

Infobae

Deportes Concepción arranca el año con buenas sensaciones y vence frente a Cerro Largo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hablamos con un maquinista sobre

Hablamos con un maquinista sobre la toma de decisiones y la seguridad ferroviaria: “Cuando hay una vibración peligrosa, el tren lo detecta y baja la velocidad”

Metro de Madrid ‘cede’ 124 plazas de garaje al Atleti por 80 euros al año y permite que empleados del club accedan al Depósito de Canillejas, una instalación considerada crítica

Un maquinista en prácticas fallecido, dos trenes descarrilados y 5 heridos graves: todo lo que se sabe del accidente de Rodalies

La red ferroviaria española vista desde Europa: menos accidentes que otros países pero dudas con su estado y la independencia en otras investigaciones

“A lo mejor no sabes lo que es, pero sí lo que no es”: así investiga la Guardia Civil un accidente como el de Adamuz para encontrar las causas e identificar los cadáveres

ECONOMÍA

Las autonomías pierden fuelle: su

Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

Resultados del Super Once del Sorteo 5 de hoy martes 20 de enero de 2026

El Tribunal Supremo da la razón al Gobierno sobre los topes a la subida del precio del alquiler

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Jiménez, abogado: “Si haces una transferencia a tu hijo para pagar la entrada del piso puedes meterle en problemas”

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco