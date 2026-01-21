Sabalenka avanza con autoridad a tercera ronda y reafirma su favoritismo en Australia

Sídney (Australia), 21 ene (EFE).- La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo y principal favorita al título, avanzó este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Australia tras imponerse con autoridad a la china Zhuoxuan Bai, 702 del mundo, por 6-3 y 6-1, en un encuentro resuelto en apenas una hora y 12 minutos.

Sabalenka volvió a exhibir su potencia y su capacidad para dominar los intercambios desde el fondo de la pista, apoyada en un servicio sólido y en golpes profundos que desbordaron con frecuencia a su rival.

La bielorrusa tomó rápidamente el control del partido y llegó a colocarse con una amplia ventaja en el primer set, aunque un breve bajón le permitió a Bai recortar distancias y mantenerse en la pelea durante algunos juegos.

Pese a ese momento de irregularidad, la número uno del mundo supo recomponerse y cerró el primer parcial sin mayores complicaciones, imponiendo su jerarquía en los puntos decisivos.

La bielorrusa fue superior tanto en los intercambios largos como en las situaciones de ataque, donde marcó diferencias con su derecha y con devoluciones agresivas que neutralizaron el saque de la tenista china.

En el segundo set, Sabalenka elevó su nivel y prácticamente no dio opciones a su rival. Encadenó una serie de juegos consecutivos con autoridad, presionando constantemente al resto y forzando errores de Bai, que no logró encontrar respuestas ante la intensidad y la profundidad de los golpes de su rival.

La bielorrusa apenas cedió un juego y cerró el partido con solvencia, confirmando su buen momento en el inicio del torneo. Pasará ahora a la tercera ronda, donde se medirá con la austríaca Anastasia Potapova o la británica Emma Raducanu, una vez se resuelva el cruce entre ambas.

Con este triunfo, Sabalenka reafirma su condición de favorita para el torneo, donde ya se coronó en las ediciones de 2023 y 2024, mientras que en 2025, perdió en la final frente a la estadounidense Madison Keys, novena del mundo. EFE