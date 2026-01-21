Espana agencias

Planas asegura a las cooperativas que defenderá una PAC capaz de cumplir sus objetivos

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este miércoles a las cooperativas que defenderá una Política Agraria Común (PAC) con fondos suficientes para cumplir con los objetivos marcados.

En un comunicado, Planas ha señalado que estos objetivos siguen "vigentes", como son garantizar la seguridad alimentaria y un nivel digno para agricultores y ganaderos.

El ministro se ha reunido con Cooperativas Agro-alimentarias de España en una jornada en la que también tiene previsto abordar el proceso de negociación de la PAC con el Consejo Agrario, que integran las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y cUnión de Uniones.

Planas ha expresado el compromiso del Gobierno español en la defensa de una PAC "clave para asegurar el futuro del sector", para lo que debe contar con un "presupuesto suficiente y adecuado" porque sus "principios fundacionales -hace ya más de 60 años- están de plena actualidad".

Las instituciones y los gobiernos deben "salvaguardar la PAC y reivindicar su esencia: garantizar la seguridad alimentaria y asegurar un nivel de vida digno de agricultores y ganaderos" y más ahora, en un contexto geopolítico "complejo", ha afirmado el titular de Agricultura. EFE

