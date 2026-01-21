Espana agencias

Patronal portuguesa lamenta que la Eurocámara lleve el acuerdo con Mercosur a la Justicia

Lisboa, 21 ene (EFECOM).- La Confederación Empresarial de Portugal (CIP) lamentó "profundamente" la decisión del Parlamento Europeo de llevar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur a la Justicia europea para que se pronuncie sobre su legalidad, y alertó de los "costes" de este aplazamiento.

"Este retraso tiene enormes costes para la Unión Europea y, en particular, para Portugal", afirmó el presidente de la CIP, Armindo Monteiro, citado en un comunicado.

Además, la CIP consideró que "los sucesivos aplazamientos del acuerdo a lo largo de dos décadas y media ya han causado enormes pérdidas a las economías de los 27 Estados".

Según la patronal, la falta de un acuerdo europeo con los cuatro países del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- hará que Portugal siga teniendo "una relación desequilibrada con estos mercados".

"Cada año, Portugal solo exporta a los países del Mercosur 1.000 millones de euros, mientras que importa 3.500 millones de euros en productos y mercancías", remarcó la CIP, que agregó que solo la entrada en vigor del acuerdo, con la eliminación de los aranceles, permitirá revertir la situación actual.

Portugal tiene, además, especial interés en este acuerdo comercial, ya que abrirá la puerta a 270 millones de consumidores en estos cuatro países latinoamericanos, de los que alrededor de 215 millones se encuentran en Brasil y hablan portugués.

"Los costes del aplazamiento van mucho más allá de las exportaciones perdidas", indicó Monteiro, quien subrayó que con el retraso se "está cediendo cuota de mercado a China y debilitando la influencia económica europea en esa región".

El Parlamento Europeo acordó este miércoles llevar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur a la justicia europea para que se pronuncie sobre su legalidad, una decisión que paraliza la aplicación del pacto, pese a la firma que se celebró el pasado sábado en Paraguay.

La Eurocámara no puede ratificar el pacto hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente, la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar al Parlamento aunque, dadas las divergencias políticas que el acuerdo genera entre los países, el Ejecutivo comunitario prefiere esperar y saber si cuenta con el visto bueno de los líderes europeos.

Bruselas espera que los Jefes de Estado y de Gobierno debatan mañana la cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán en la capital comunitaria, convocada inicialmente para abordar las relaciones con Estados Unidos tras el conflicto de Groenlandia. EFECOM

