Grupo InPost cierra 2025 con récord de 1.400 millones de paquetes gestionados, un 25% más

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El Grupo InPost, especializado en soluciones logísticas para el comercio electrónico, cerró 2025 con un actividad récord al gestionar unos 1.400 millones de paquetes en Europa, un 25 % más que un año antes, según ha informado este miércoles la compañía.

Los argumentos que esgrime la empresa para haber alcanzado estas cifras son el crecimiento del comercio electrónico B2C (directo de la empresa al consumidor); los 'marketplaces' o plataformas multimarcas internacionales y la expansión de su red de taquillas de recogida en Europa.

En concreto, InPost, que adquirió en España la empresa Sending, califica el cuarto trimestre del pasado año como histórico, con 417,6 millones de envíos (un 30 % más) y más de 15 millones de paquetes procesados en un solo día durante la temporada alta.

En la eurozona —incluida España—, el volumen creció un 23 % (104,8 millones de paquetes) gracias al fuerte avance de las entregas en taquillas (51 % más) y el segmento B2C (60 % más). Ambos continúan con mayor proyección que los envíos a particulares. EFECOM