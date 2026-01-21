Espana agencias

El juicio a excúpula de Duro Felguera y exministros venezolanos empezará el 19 de octubre

Madrid, 21 ene (EFECOM).- La Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 19 de octubre el comienzo del juicio a la excúpula de Duro Felguera y una decena de personas, entre ellas los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, por supuesto blanqueo y corrupción en una trama de sobornos a funcionarios de aquel país.

De acuerdo con la providencia, a la que ha tenido acceso EFE, los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Rius (como ponente) y Ana Mercedes del Molino también han acordado programar sesiones para los días 20, 21 y 22 de octubre, a partir de las 10:00 horas, en su sede de Génova (Madrid).

En enero de 2024, la sala de lo Penal confirmó el procesamiento de la antigua cúpula de Duro Felguera, incluido su expresidente Juan Carlos Torres Inclán, y de una decena de personas por una presunta trama de sobornos a funcionarios públicos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.

Meses antes, en julio, la Fiscalía Anticorrupción había pedido la apertura de juicio oral al atribuir a los investigados delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsedad documental.

Según Anticorrupción, en 2009, merced a la intermediación del entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, se designó a Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.

A cambio de la concesión, la compañía se habría comprometido a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos.

Para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro" junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, cuyo socio único era la propia Duro Felguera.

A tenor del Ministerio Público, UTE Termocentro firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas con el objeto de "encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos", para que se favorecieran sus intereses.

A través de esos contratos, Torres Inclán y el entonces consejero delegado, Ángel Antonio del Valle, ambos acusados, habrían decidido entregar cantidades de dinero "hasta, al menos, un total de 105,6 millones de dólares", al exviceministro de Energía durante la época de Chávez, Nervis Villalobos, mediante sociedades interpuestas.

Esa cantidad se pagó en tres tandas, indicaba Anticorrupción: una de 53,9 millones de dólares; una segunda de 25 millones, y una última de 26,6 millones.

En su escrito, la Fiscalía detallaba que "todas las comisiones que se pagaron por Duro Felguera tenían como objetivo conseguir que la empresa fuera privilegiada tanto en la adjudicación de la construcción de la central termoeléctrica como en los pagos de la administración venezolana".

Gracias a ello, concluía, consiguió el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares. EFECOM

