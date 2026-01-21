El Gobierno lamenta que el Parlamento Europeo envíe el acuerdo con Mercosur al TJUE

Madrid, 21 ene (EFECOM).- El Gobierno ha lamentado este miércoles la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para revisar si es compatible con los tratados europeos.

Fuentes del Ministerio de Economía han apuntado que la consulta al TJUE sobre competencias y compatibilidad con los tratados es un procedimiento habitual y no impide la entrada en vigor provisional del acuerdo si lo ratifica un país del Mercado Común del Sur (Mercosur), al tiempo que confía en que el Tribunal confirmará su solidez jurídica.

Asimismo, Economía subraya que trabajará con los socios europeos y con Mercosur para avanzar en la entrada en vigor del acuerdo, que supondría un impulso para las empresas españolas y crearía la mayor zona de libre comercio del mundo. EFECOM