Espana agencias

Asociación mayores CEOMA alerta de que la mitad de los desempleados tiene más de 50 años

Guardar

Madrid, 21 ene (EFE).- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha alertado de que un 47 % de las personas desempleadas en España tienen más de 50 años y reclama políticas activas de empleo que combatan la discriminación por edad y género.

Durante 2025 se formalizaron un total de 14.414.887 contratos laborales, de los cuales solo el 9,2 por ciento fueron firmados por personas mayores de 55 años, detalla la entidad.

Para el presidente de la organización de personas mayores, José Luis Fernández Santillana, "los datos reflejan un claro componente de edadismo en el mercado laboral que responde a prejuicios estructurales que expulsan prematuramente del sistema laboral a trabajadores con experiencia y talento".

Por edades, el grupo poblacional de 20 a 24 años concentra el 19 % de los contratos firmados, mientras que los mayores de 59 años apenas alcanzan el 3 %.

Las mujeres representan un 60 % del total de la población desempleada y el 28,55 % son mujeres mayores de 50 años.

La entidad subraya la doble discriminación por razón de edad y género que dificulta gravemente el acceso y la permanencia en el empleo de las mujeres mayores.

Ante esta situación, reclama a las instituciones públicas y a las empresas "políticas activas de empleo específicas para mayores de 55 años" para crear un mercado laboral inclusivo capaz de aprovechar la experiencia y el conocimiento de las personas mayores.

Entre las propuestas que proponen desde CEOMA se encuentran los programas de recualificación y actualización de competencias a lo largo de la vida laboral.

El presidente de la entidad advierte de las graves consecuencias sociales, económicas y personales que supone el no contratar a las personas mayores "por el mero hecho de serlo, engrosando las listas del paro especialmente de larga duración". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Robles pide prudencia hasta acabar la investigación de Adamuz y destaca el papel de la UME

Infobae

El Gobierno niega hacinamiento en el centro de refugiados de Pozuelo, al 17 % de ocupación

Infobae

Petrolera kazaja detiene las operaciones de dos grandes yacimientos tras un incendio

Infobae

CCOO monta una acampada indefinida en protesta por los despidos en las obras del Camp Nou

Infobae

El Rey agradece ante la Eurocámara las "tantas" muestras de afecto a España recibidas de los países de la UE

El Rey agradece ante la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: se eleva a 43 el número de fallecidos en Córdoba

Felipe VI, ante el Parlamento Europeo: “No podemos aceptar planteamientos geopolíticos de otra época. La fuerza sin principios equivale a barbarie”

La suspensión total del Rodalies colapsa el transporte en Cataluña y deja a cientos de miles de viajeros sin alternativas

Defensa reduce las pruebas físicas para entrar al Ejército: eliminan los ejercicios de saltos o las carreras de 50 y 1000 metros

Los cinco primeros vagones del Iryo accidentado en Adamuz y los dos trenes anteriores tienen marcas que se podrían corresponder con el trozo de vía roto

ECONOMÍA

Los bancos ganan un 139%

Los bancos ganan un 139% más desde 2019 y disparan los beneficios de las cotizadas españolas a niveles récord

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Cómo saber si el oro que compras es real: métodos caseros para protegerte de los fraudes

Vivienda asegura que hay suelo urbanizable para construir medio millón de inmuebles ante el déficit en el mercado

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

La peña culé de Praga

La peña culé de Praga que nació por ‘amor’ a Messi y sufrirá ahora en Champions: “Me enamoré del club durante la mejor etapa del argentino”

Vinícius responde a los pitos y habla sobre la renovación: “No quiero que me abucheen en mi casa… Quiero seguir aquí mucho tiempo”

El Real Madrid consigue cambiar los pitidos del Bernabéu por aplausos y Vinicius logra el perdón de la grada blanca

El Real Madrid vuela sobre el Santiago Bernabéu para certificar una goleada en Champions ante el Mónaco

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid al Mónaco