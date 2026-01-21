Asociación mayores CEOMA alerta de que la mitad de los desempleados tiene más de 50 años

Madrid, 21 ene (EFE).- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha alertado de que un 47 % de las personas desempleadas en España tienen más de 50 años y reclama políticas activas de empleo que combatan la discriminación por edad y género.

Durante 2025 se formalizaron un total de 14.414.887 contratos laborales, de los cuales solo el 9,2 por ciento fueron firmados por personas mayores de 55 años, detalla la entidad.

Para el presidente de la organización de personas mayores, José Luis Fernández Santillana, "los datos reflejan un claro componente de edadismo en el mercado laboral que responde a prejuicios estructurales que expulsan prematuramente del sistema laboral a trabajadores con experiencia y talento".

Por edades, el grupo poblacional de 20 a 24 años concentra el 19 % de los contratos firmados, mientras que los mayores de 59 años apenas alcanzan el 3 %.

Las mujeres representan un 60 % del total de la población desempleada y el 28,55 % son mujeres mayores de 50 años.

La entidad subraya la doble discriminación por razón de edad y género que dificulta gravemente el acceso y la permanencia en el empleo de las mujeres mayores.

Ante esta situación, reclama a las instituciones públicas y a las empresas "políticas activas de empleo específicas para mayores de 55 años" para crear un mercado laboral inclusivo capaz de aprovechar la experiencia y el conocimiento de las personas mayores.

Entre las propuestas que proponen desde CEOMA se encuentran los programas de recualificación y actualización de competencias a lo largo de la vida laboral.

El presidente de la entidad advierte de las graves consecuencias sociales, económicas y personales que supone el no contratar a las personas mayores "por el mero hecho de serlo, engrosando las listas del paro especialmente de larga duración". EFE