Retirado del mercado un lote de una caja de maquillaje que contenía un colorante prohibido

Madrid, 20 ene (EFE).- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este martes del cese de comercialización y retirada del mercado de un lote de un estuche de maquillaje Mya Beauty Tin que contenía un colorante prohibido en Europa en una de sus sombras.

El responsable de la puesta en el mercado de este producto cosmético, que se distribuye en España a través de perfumerías y canales de venta online, es la empresa Anexos Aromya S.L., que ya ha iniciado a retirar el lote afectado, el MS24L01, de los puntos de venta y a recuperar las unidades adquiridas por los usuarios.

Según ha informado la Aemps en una nota, esta medida se toma tras haber detectado la presencia del colorante Violeta Básico 10 (CI 45170) en la sombra de ojos con brillo color morado, que está prohibido por el reglamento europeo sobre productos cosméticos.

La Agencia ha comunicado lo ocurrido a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión. EFE