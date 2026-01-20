Neinor ingresa 700 millones en 2025, entrega 2.900 viviendas y revisa al alza previsiones

Madrid, 20 ene (EFECOM).- La promotora inmobiliaria Neinor Homes ha avanzado unos ingresos de cerca de 700 millones de euros en 2025, un ebitda ajustado superior a los 100 millones y una entrega de 2.900 viviendas, el 21 % superior, según el avance de resultados publicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía, que tiene previsto publicar el próximo 25 de febrero las cuentas auditadas del ejercicio 2025, indica que estas cifras no tienen en cuenta la adquisición de Aedas Homes, de la que posee de momento el 79,2 %, y que se espera que genere un impacto positivo puntual y no monetario en el beneficio neto, frente a la guía establecida en el Plan Estratégico 2023-27, de 65 millones.

Como resultado, Neinor ha revisado al alza sus previsiones de beneficio neto acumulado de 360 millones a 510 millones (40 %) y ha incrementado la remuneración al accionista de 600 millones a 850 millones (40 %) a lo largo del plan.

Durante 2025, Neinor entregó y escrituró unas 2.900 viviendas (frente a 2.397 viviendas en 2024). Del total, cerca de 1.900 viviendas correspondieron a su propia cartera, mientras que aproximadamente 1.000 viviendas se entregaron a través del negocio de Gestión de Activos.

En 2025, alcanzó unas preventas brutas superiores a 2.800 viviendas (2.649 viviendas en 2024), por un importe aproximado de 1.000 millones (aproximadamente 840 millones en 2024).

En la cartera en propiedad, Neinor alcanzó preventas de más de 1.900 viviendas, con un precio medio de venta cercano a 340.000 por unidad, lo que representa más de 650 millones en ingresos futuros.

Al cierre de ejercicio, Neinor gestionaba un libro de preventas totales superior a 3.500 viviendas (3.627 viviendas en 2024), que representan más de 1.200 millones en ingresos futuros (1.291 millones en 2024), con un precio medio de 335.000 por unidad.

Neinor señala que ha superado los objetivos de inversión establecidos en su Plan Estratégico (2023–27) invirtiendo más de 2.700 millones, el 170 % del objetivo previsto a cinco años, y que dispone de un banco de suelo que supera las 31.000 viviendas.

Según subraya el CEO de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, la promotora identifica un amplio abanico de oportunidades de crecimiento tanto en su negocio principal como en áreas adyacentes, pero precisa que no "creceremos por crecer", sino que se priorizará oportunidades selectivas y bien focalizadas.

La adquisición de Aedas ha tenido un impacto sobre el plan estratégico 2023–27 incorporando una cartera de alrededor de 20.200 viviendas, de las cuales cerca de 14.000 ya se encuentran en producción. EFECOM