Los reyes visitan este martes la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Madrid, 20 ene (EFE).- Los reyes visitan este martes en Adamuz (Córdoba) la zona en donde se produjo el accidente ferroviario en el que al menos 40 personas han fallecido y decenas han resultado heridas, y estarán acompañados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Fuentes de la Casa Real adelantaron en la mañana del lunes que Felipe VI y Letizia, que se encontraban en Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, suspendían el acto previsto el martes en Toledo en el que iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Posteriormente, la familia real atendió en Atenas a los medios de comunicación españoles antes de trasladarse a la Catedral Metropolitana de la capital griega para asistir al funeral y fue el propio Felipe VI quien confirmó que viajaría junto a Letizia a Adamuz.

"En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar por supuesto y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", aseguró el jefe del Estado.

Felipe VI indicó que han estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente desde el domingo por la noche.

Según la Agenda del Gobierno, a las 12:00 horas la vicepresidenta primera del Gobierno acompañará a los reyes en Adamuz, en donde prosiguen las labores de búsqueda de víctimas y limpieza de los restos de los trenes siniestrados.EFE