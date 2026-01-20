Espana agencias

Los reyes visitan este martes la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

Guardar

Madrid, 20 ene (EFE).- Los reyes visitan este martes en Adamuz (Córdoba) la zona en donde se produjo el accidente ferroviario en el que al menos 40 personas han fallecido y decenas han resultado heridas, y estarán acompañados por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Fuentes de la Casa Real adelantaron en la mañana del lunes que Felipe VI y Letizia, que se encontraban en Atenas para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia, suspendían el acto previsto el martes en Toledo en el que iban a entregar las medallas de Oro al Mérito en Bellas Artes.

Posteriormente, la familia real atendió en Atenas a los medios de comunicación españoles antes de trasladarse a la Catedral Metropolitana de la capital griega para asistir al funeral y fue el propio Felipe VI quien confirmó que viajaría junto a Letizia a Adamuz.

"En cuanto terminemos lo antes posible vamos a regresar por supuesto y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han que han sufrido este accidente. Estamos realmente preocupados todos", aseguró el jefe del Estado.

Felipe VI indicó que han estado en contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para conocer la evolución del accidente desde el domingo por la noche.

Según la Agenda del Gobierno, a las 12:00 horas la vicepresidenta primera del Gobierno acompañará a los reyes en Adamuz, en donde prosiguen las labores de búsqueda de víctimas y limpieza de los restos de los trenes siniestrados.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Alcaraz cumple frente a Walton de camino a la segunda ronda

Infobae

El Real Oviedo expresa su "profundo malestar" tras el arbitraje recibido ante Osasuna

Infobae

Danjuma vuelve al once del Valencia; el uruguayo Satriano debuta en el Getafe

Infobae

Sumar urge al PSOE a pactar una propuesta de vivienda en el seno del Gobierno y rechaza "regalos a los propietarios"

Lara Hernández descarta avalar incentivos fiscales al sector inmobiliario y exige al partido liderado por Pedro Sánchez consensuar medidas efectivas para afrontar la crisis habitacional, advirtiendo que “la ciudadanía está enfadada y exige soluciones urgentes”

Sumar urge al PSOE a

Feijóo defiende el papel de las autonomías como "salvaguarda" de la unidad de España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: continúan las labores de búsqueda en los vagones descarriados, donde hay tres fallecidos

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

El accidente de tren en Adamuz deja 40 víctimas mortales y muchas incógnitas sobre las causas del descarrilamiento: “Todas las hipótesis están abiertas”

Rafael, Óscar, María...: los rostros de la tragedia de Adamuz que perdieron la vida en las vías de tren

El Gobierno ha encargado a una empresa privada un informe sobre “descarrilamientos” de trenes porque asegura que Renfe y Adif “no disponen de medios propios”

ECONOMÍA

La UE planta cara a

La UE planta cara a Trump y está dispuesta a contraatacar con aranceles de 93.000M para defender Groenlandia: “No nos dejaremos intimidar”

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 19 enero

Triplex de la Once: conoce la combinación ganadora del Sorteo 4 de este lunes 19 de enero

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

DEPORTES

El día que el Mónaco

El día que el Mónaco eliminó al Real Madrid de Champions en plena crisis de la era de los Galácticos

Ralf Schumacher avisa sobre el posible “desastre” en Ferrari: dos coches distintos para Charles Leclerc y Lewis Hamilton

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”