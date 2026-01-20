Espana agencias

Arbeloa: Brahim ha hecho una Copa África excepcional

Guardar

Madrid, 20 ene (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, defendió a su futbolista, Brahim Díaz, quien falló el penalti que le pudo dar la Copa África a Marruecos, y señaló que hizo “un torneo excepcional” y que si Marruecos “llegó a la final” fue “en un porcentaje muy alto por el torneo” que firmó Brahim.

“Ha hecho un torneo excepcional. Si Marruecos llegó a la final es en un porcentaje muy alto por el torneo que ha hecho Brahim. Con muchísimas ganas de recibirle y darle un abrazo. Es un chico con muchas capacidades y nuestra fuerza de jugar se puede adaptar en varios puestos. El jueves estará con nosotros. Los compañeros tienen ganas de darle un abrazo”, señaló.

Un Brahim que pidió perdón en sus redes sociales por el penalti que chutó 'a lo Panenka' en el tiempo añadido antes de caer en la prórroga, y aseguró que le "duele el alma".

Antes de regresar a la capital de España para sumarse a la dinámica del Real Madrid, algo que hará este jueves, Brahim dejó un mensaje repleto de dolor en sus redes sociales tras caer en la final de la Copa África.

"Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo", escribió hacia todos los aficionados de la selección marroquí junto a una imagen en blanco y negro cabizbajo con la medalla de subcampeón.

"Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón.Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo", continuó.

Brahim acabó la Copa África recibiendo cariacontecido la Bota de Oro como máximo goleador del torneo. Horas después prometió darlo todo para en el futuro devolver en otro torneo lo que siente que arrebató a Marruecos.

"Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí", sentenció. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vinícius: "No quiero estar en el foco por cosas de fuera del campo"

Infobae

Sébastien Pocognoli: “Quizá ha faltado algo de ambición”

Infobae

La Bolsa mexicana gana 0,32 %, anota un nuevo máximo y acumula tres avances al hilo

Infobae

Feijóo lamenta la muerte del maquinista del tren en Barcelona y dice "esto es demasiado".

Infobae

Feijóo traslada a Illa su preocupación por el accidente en Gelida y el pésame por la muerte del maquinista

Alberto Núñez Feijóo expresó sentir “mucho el fallecimiento de otro maquinista” a raíz del siniestro en Barcelona y manifestó su apoyo a servicios de emergencias y deseos de pronta recuperación para las víctimas, según comunicó a través de sus redes sociales

Feijóo traslada a Illa su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: la Guardia Civil identifica a las 45 víctimas de Adamuz tras completarse todas las autopsias

Daniel Vázquez Patiño detenido en Meicende (A Coruña) por delitos de agresión sexual a una menor: se incluía en la lista de los 10 más buscados de España

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions