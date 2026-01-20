Arbeloa: Brahim ha hecho una Copa África excepcional

Madrid, 20 ene (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, defendió a su futbolista, Brahim Díaz, quien falló el penalti que le pudo dar la Copa África a Marruecos, y señaló que hizo “un torneo excepcional” y que si Marruecos “llegó a la final” fue “en un porcentaje muy alto por el torneo” que firmó Brahim.

“Ha hecho un torneo excepcional. Si Marruecos llegó a la final es en un porcentaje muy alto por el torneo que ha hecho Brahim. Con muchísimas ganas de recibirle y darle un abrazo. Es un chico con muchas capacidades y nuestra fuerza de jugar se puede adaptar en varios puestos. El jueves estará con nosotros. Los compañeros tienen ganas de darle un abrazo”, señaló.

Un Brahim que pidió perdón en sus redes sociales por el penalti que chutó 'a lo Panenka' en el tiempo añadido antes de caer en la prórroga, y aseguró que le "duele el alma".

Antes de regresar a la capital de España para sumarse a la dinámica del Real Madrid, algo que hará este jueves, Brahim dejó un mensaje repleto de dolor en sus redes sociales tras caer en la final de la Copa África.

"Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo", escribió hacia todos los aficionados de la selección marroquí junto a una imagen en blanco y negro cabizbajo con la medalla de subcampeón.

"Ayer fallé y asumo toda la responsabilidad y me disculpo de todo corazón.Me costará recuperarme, porque esta herida no cicatriza fácilmente, pero lo intentaré. No por mí, sino por todos los que creyeron en mí y por todos los que sufrieron conmigo", continuó.

Brahim acabó la Copa África recibiendo cariacontecido la Bota de Oro como máximo goleador del torneo. Horas después prometió darlo todo para en el futuro devolver en otro torneo lo que siente que arrebató a Marruecos.

"Seguiré adelante hasta que algún día pueda devolveros todo este amor y ser el orgullo para mi pueblo marroquí", sentenció. EFE