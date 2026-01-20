Espana agencias

Alcalde de Nueva York pide que ricos paguen más ante presupuesto estatal sin subida fiscal

Nueva York, 20 ene (EFECOM).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió este martes a los ricos que "paguen su parte justa" tras conocer una propuesta de presupuesto para el estado que eleva el gasto en la atención infantil pero no contempla subidas de impuestos, una de sus promesas de campaña.

La gobernadora del estado, Kathy Hochul, reveló hoy su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026-2027, que se inicia en abril y que incluye un gasto récord de 260.000 millones de dólares (222.000 millones de euros), un 2 % más, sin apoyarse en subidas de impuestos a los ingresos personales ni los beneficios de las empresas.

Entre lo más destacado de la propuesta de Hochul, que pasará a ser debatida en la legislatura del estado, controlada por los demócratas, se encuentra un incremento de fondos para programas de cuidados infantiles, hasta unos 4.500 millones, con el objetivo de ofrecer un servicio "universal".

Mamdani, en un comunicado, aplaudió las "importantes inversiones que nos acercan a una Nueva York asequible" mediante los avances en la educación para los más pequeños, pero señaló que la ciudad que dirige tiene problemas financieros, que achacó a su predecesor, Eric Adams.

Mientras que el estado tiene un cimiento financiero "sólido", la ciudad afronta un agujero presupuestario de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares que ha sido identificado por los auditores públicos, y que es "resultado directo de la burda mala gestión fiscal" de Adams, sostuvo el alcalde.

El demócrata socialista afirmó que rechaza "las políticas de austeridad" y declaró que los contribuyentes no deberían pagar los errores de Adams, por lo que insistió en que los ricos paguen más impuestos, lema clave de su campaña y de la izquierda de su partido, si bien con un tono menos combativo.

"Es hora de pedir a las empresas más ricas y grandes de la ciudad de Nueva York que paguen su parte justa, mientras también trabajamos en una relación fiscal con el estado que refleje mejor" el papel de la Gran Manzana como "motor económico" del territorio, concluyó el joven político.

Por su parte, Hochul aseveró hoy que el Gobierno de Donald Trump ha recortado fondos federales para Nueva York por unos 10.300 millones de dólares pero insistió en que no es necesario elevar los impuestos ya que el estado tiene una estructura fiscal progresiva y ha habido "bonus récord en Wall Street". EFECOM

