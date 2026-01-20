91-89. Brizuela y Punter someten a un combativo Dubai

Barcelona, 20 ene (EFE).- Los escoltas del Barça Darío Brizuela y Kevin Punter, con 25 y 20 puntos, respectivamente, sometieron este martes a un combativo Dubai Basketball (91-89), que peleó hasta el último segundo por la victoria en el Palau Blaugrana, impulsado por los 29 puntos del base McKinley Wright.

En un partido de altibajos, el cuadro azulgrana entró frío al encuentro, pero tomó ventaja en el segundo cuarto empujado por la anotación del estadounidense (49-41, descanso) y aguantó el arreón visitante en el tercer cuarto gracias al acierto del guipuzcoano.

Abrumado por la defensa emiratí, el Barça se bloqueó en el último cuarto, pero reaparecieron en el momento justo Punter y Brizuela, autor de la canasta de la victoria a 2,3 segundos del final, para amarrar la victoria ante el Dubai, en el que apenas se dejaron notar el exbarcelonista Justin Anderson -aplaudido en su regreso- y el exmadridista Dzanan Musa -pitado por su pasado blanco-.

Como ya le sucedió en la derrota ante el Real Madrid (80-61) y la sufrida victoria frente al San Pablo Burgos de la semana pasada (79-80), el Barça entró frío al partido y fue a remolque en un primer cuarto igualado, dominado con ventajas mínimas por el Dubai (7-9, min.5).

Sostenido inicialmente por la inspiración de Brizuela, el conjunto azulgrana sufría para contener el desequilibrio de los exteriores del cuadro emiratí y encajaba puntos cerca del aro, en bandejas y balones doblados a los pívots.

La mano de Pascual, visiblemente molesto con la intensidad de sus hombres, alteró el signo del partido. Norris y Parra reforzaron la defensa y el rebote, Laprovittola ordenó el ataque y Vesely se mostró infalible desde la media distancia (25-22, min.12).

Sin acceso al aro, el Dubai buscó a Musa, negado en el triple, y perdió balones ante la agresividad de un Barça que cogió confianza con canastas al contraataque de Parra y Punter.

Liderados por el neoyorquino, autor de 13 puntos en el cuarto, los azulgranas atacaron con fluidez (43-32, min.17), pero vieron reducida su ventaja al descanso (49-41) tras una serie de desatenciones atrás que fueron penalizadas por Wright, Kabengele y Petrusev.

Volvió a apretar el Dubai tras el intermedio hasta situarse a tres puntos, impulsado por la irrupción de Wright, incontenible en sus penetraciones (13 puntos en el cuarto), pero el Barça replicó por mediación de Brizuela, autor de 14 puntos casi consecutivos y bien secundado en ataque por Shengelia (60-50, min.26).

El duelo de pistoleros cesó temporalmente cuando Wright se retiró cojeando al final del tercer asalto (79-67), pero no bajó los brazos el Dubai, sostenido por la garra y los triples de Avramovic, hasta la reaparición del americano, con otro triple, seguido por un mate de Bacon al contraataque para empatar el partido (83-83, min.36).

El Barça estaba contra las cuerdas, falto de confianza y abrumado por la defensa emiratí. Y entonces reaparecieron Punter y Brizuela, con dos canastas, para mantener el pulso.

Wright, infalible hasta ese momento, falló un tiro libre a falta 21,1 de segundos, Brizuela puso en ventaja a los azulgranas con 2,3 en el crono y el triple desesperado de Avramovic sobre la bocina no tocó el aro, confirmando la sufrida victoria (91-89) de un Barça que se mantendrá una jornada más en la zona alta de la Euroliga.

-- Ficha técnica:

91. Barça (18+31+30+12): Satoransky (5), Punter (20), Brizuela (25), Shengelia (11), Henangómez (4) -equipo inicial-, Norris (2), Laprovittola (6), Vesely (8) y Parra (10).

89. Dubai Basketball (22+19+26+22): Wright (29), Bacon (7), Prepeplic (5), Petrusev (12), Kabengele (13) -equipo inicial-, Kamenjas (1), Anderson (2), Abass (5), Avramovic (10) y Musa (5).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Seffi Shemmesh (ISR) y Maxime Boubert (FRA). Sin eliminados. Señalaron falta técnica al visitante Petrusev (min.23), al banquillo visitante (min.26) y al local Hernangómez (min.28).

Incidencias: partido de la jornada 23 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 5.251 espectadores. Antes del partido se rindió un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). EFE

(foto)