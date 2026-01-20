Espana agencias

91-89. Brizuela y Punter someten a un combativo Dubai

Guardar

Barcelona, 20 ene (EFE).- Los escoltas del Barça Darío Brizuela y Kevin Punter, con 25 y 20 puntos, respectivamente, sometieron este martes a un combativo Dubai Basketball (91-89), que peleó hasta el último segundo por la victoria en el Palau Blaugrana, impulsado por los 29 puntos del base McKinley Wright.

En un partido de altibajos, el cuadro azulgrana entró frío al encuentro, pero tomó ventaja en el segundo cuarto empujado por la anotación del estadounidense (49-41, descanso) y aguantó el arreón visitante en el tercer cuarto gracias al acierto del guipuzcoano.

Abrumado por la defensa emiratí, el Barça se bloqueó en el último cuarto, pero reaparecieron en el momento justo Punter y Brizuela, autor de la canasta de la victoria a 2,3 segundos del final, para amarrar la victoria ante el Dubai, en el que apenas se dejaron notar el exbarcelonista Justin Anderson -aplaudido en su regreso- y el exmadridista Dzanan Musa -pitado por su pasado blanco-.

Como ya le sucedió en la derrota ante el Real Madrid (80-61) y la sufrida victoria frente al San Pablo Burgos de la semana pasada (79-80), el Barça entró frío al partido y fue a remolque en un primer cuarto igualado, dominado con ventajas mínimas por el Dubai (7-9, min.5).

Sostenido inicialmente por la inspiración de Brizuela, el conjunto azulgrana sufría para contener el desequilibrio de los exteriores del cuadro emiratí y encajaba puntos cerca del aro, en bandejas y balones doblados a los pívots.

La mano de Pascual, visiblemente molesto con la intensidad de sus hombres, alteró el signo del partido. Norris y Parra reforzaron la defensa y el rebote, Laprovittola ordenó el ataque y Vesely se mostró infalible desde la media distancia (25-22, min.12).

Sin acceso al aro, el Dubai buscó a Musa, negado en el triple, y perdió balones ante la agresividad de un Barça que cogió confianza con canastas al contraataque de Parra y Punter.

Liderados por el neoyorquino, autor de 13 puntos en el cuarto, los azulgranas atacaron con fluidez (43-32, min.17), pero vieron reducida su ventaja al descanso (49-41) tras una serie de desatenciones atrás que fueron penalizadas por Wright, Kabengele y Petrusev.

Volvió a apretar el Dubai tras el intermedio hasta situarse a tres puntos, impulsado por la irrupción de Wright, incontenible en sus penetraciones (13 puntos en el cuarto), pero el Barça replicó por mediación de Brizuela, autor de 14 puntos casi consecutivos y bien secundado en ataque por Shengelia (60-50, min.26).

El duelo de pistoleros cesó temporalmente cuando Wright se retiró cojeando al final del tercer asalto (79-67), pero no bajó los brazos el Dubai, sostenido por la garra y los triples de Avramovic, hasta la reaparición del americano, con otro triple, seguido por un mate de Bacon al contraataque para empatar el partido (83-83, min.36).

El Barça estaba contra las cuerdas, falto de confianza y abrumado por la defensa emiratí. Y entonces reaparecieron Punter y Brizuela, con dos canastas, para mantener el pulso.

Wright, infalible hasta ese momento, falló un tiro libre a falta 21,1 de segundos, Brizuela puso en ventaja a los azulgranas con 2,3 en el crono y el triple desesperado de Avramovic sobre la bocina no tocó el aro, confirmando la sufrida victoria (91-89) de un Barça que se mantendrá una jornada más en la zona alta de la Euroliga.

-- Ficha técnica:

91. Barça (18+31+30+12): Satoransky (5), Punter (20), Brizuela (25), Shengelia (11), Henangómez (4) -equipo inicial-, Norris (2), Laprovittola (6), Vesely (8) y Parra (10).

89. Dubai Basketball (22+19+26+22): Wright (29), Bacon (7), Prepeplic (5), Petrusev (12), Kabengele (13) -equipo inicial-, Kamenjas (1), Anderson (2), Abass (5), Avramovic (10) y Musa (5).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Seffi Shemmesh (ISR) y Maxime Boubert (FRA). Sin eliminados. Señalaron falta técnica al visitante Petrusev (min.23), al banquillo visitante (min.26) y al local Hernangómez (min.28).

Incidencias: partido de la jornada 23 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 5.251 espectadores. Antes del partido se rindió un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Perdón a Vinícius, goleada y tregua tras los pitos

Infobae

Salvador Illa "sigue con atención" el accidente de tren en Gelida desde el hospital

Infobae

Tercera edición de Startup Olé reúne en Miami a emprendedores con inversores del sector

Infobae

Muere el maquinista del tren que ha chocado contra un muro en Gelida (Barcelona)

Infobae

EE.UU. incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: la Guardia Civil identifica a las 45 víctimas de Adamuz tras completarse todas las autopsias

Daniel Vázquez Patiño detenido en Meicende (A Coruña) por delitos de agresión sexual a una menor: se incluía en la lista de los 10 más buscados de España

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este jueves 22 de enero de 2026

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions