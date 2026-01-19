Joan Punyet Miró, nieto del artista: "Miró creó un lenguaje que nació y murió con él"

Guillermo Cabellos

Barcelona, 19 ene (EFE).- En 1975, Joan Miró tomó el poema 'Cántico de las criaturas', de San Francisco de Asís y, siguiendo su intuición artística, lo sintetizó en la serie de 33 grabados 'Cántico del Sol', un homenaje a la naturaleza a través de la simplificación de la forma y el color, "un lenguaje que nació y murió con él", ha explicado a EFE su nieto, Joan Punyet Miró.

Ahora, el sello editorial Artika recupera esta obra en una única tirada de 2.998 ejemplares, supervisada por el mismo Punyet y en colaboración con la Fundació Miró, que, como 'Cántico del Sol', acaba de celebrar medio siglo de vida.

"Este libro ha sido un trabajo monumental, siete años de investigación y más de 20 viajes a la Fundació para calibrar colores, tintas y gramajes de los papeles", ha añadido el nieto de Joan Miró, quien hoy es la cara visible de la Successió Miró.

Para Punyet, la mayor complejidad que presenta esta edición, que trata de reproducir con la mayor fidelidad posible la que crearon Joan Miró, Gustavo Gili y Joan Barbarà hace 50 años, ha sido "llegar a alcanzar los colores Miró".

Más allá del ámbito técnico, 'Cántico del Sol' destaca por la relación entre San Francisco de Asís, "un hombre que dejó toda su vida para vivir en el anonimato y para vivir dentro de lo que es la conexión con la Tierra", y Joan Miró, "una persona cristiana que tenía una fe absoluta en el sol".

Miró, quien había contactado por primera vez con las vanguardias a través de la poesía, dado que siempre es más fácil mover un libro que un cuadro o una escultura, consideraba el género un arte esencial, por lo que a lo largo de su vida ilustró la obra de poetas contemporáneos como Tristan Tzara, Paul Éluard, Jacques Prévert o Joan Brossa.

Sin embargo, puede sorprender que Miró se fijara en la poesía medieval, algo a lo que su nieto encuentra una respuesta "muy simple": "Miró es un artista universal y la fe cristiana es una fe universal. Y la unión con la Tierra es una convención universal, es atemporal".

"Por eso, Joan Miró salta siete siglos hacia atrás para conectar con el sol, la luna, el agua, el viento y la importancia de la Naturaleza a través de un visionario tan radical como este primer poeta que fue San Francisco de Asís", agrega Punyet.

Así, el representante de la Successió Miró ve en la vocación de su abuelo por lo telúrico el enlace entre lo místico y el artista, a la vez que considera el libro como "un autorretrato de Joan Miró".

"Mi abuelo hablaba siempre de que para él lo más importante era el agricultor catalán de Mont-roig del Camp (Tarragona) -población donde se ubica Mas Miró, la finca en la que se gestaron las primeras pinturas del artista-", ha indicado Punyet Miró.

A su juicio, "puedes entender a Miró a través de este libro, porque es la conexión con el hortelano que cultiva el tomate, la cebolla, el ajo, la calabaza y todo lo que realmente encontramos en la mesa de comer, más la capacidad de mirar al universo, al infinito, a la atemporalidad", sigue Punyet.

Precisamente, el nieto del artista defiende que Miró logró alcanzar "la máxima universalidad" a través de "su pintura infantil o casi primitiva", algo que ve en la "caligrafía cósmica" que se desprende del 'Cántico del Sol' y de la "convicción de que debes dar a la sociedad lo que la sociedad te ha dado a ti".

"Por lo tanto, el círculo se cierra con San Francisco de Asís, Joan Miró, el siglo XX y la evolución del arte. Porque Miró creó un lenguaje que nació con él, pero que también murió con él, donde vemos que la temporalidad y la universalidad son dos componentes máximos en su obra, y porque dejó de un lado la figuración para alcanzar la abstracción y la universalidad", agrega Punyet.

Ahora, con la reedición de 'Cántico del Sol', Punyet desea que perdure en el tiempo el legado de su abuelo: "Desgraciadamente, todos los aquí presentes dejaremos de estar algún día, pero este libro seguirá vivo. Hablará de Miró y de esa caligrafía cósmica y universal". EFE

