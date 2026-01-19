Espana agencias

El Villarreal presume del Gueye, el héroe de Senegal, en su conquista de la Copa África

Vila-real (Castellón), 19 ene (EFE).- El Villarreal muestra ya en sus redes sociales su orgullo por Pape Gueye, héroe de Senegal en su conquista de la Copa África esta domingo al marcar en la prórroga el tanto del triunfo ante Marruecos.

"Campeón de la Copa África y héroe nacional", apunta el club 'groguet' que destaca en su mensaje el "golazo" del "crack del Submarino en la prórroga". "Orgullosos de tí, Pape. ¡Enhorabuena!, concluye.

Gueye se enfrentó a su compañero de equipo Ilias Akhomach, que entró en el terreno de juego por Brahim Díaz cuatro minutos después de que Pape hubiera puesto el 1-0 en el marcador, un tanto que, a su vez, llegó tras fallar el madridista Díaz un polémico penalti casi al final del tiempo reglamentario.

Nacido en Francia en 1999 de familia senegalesa, Gueye se formó en Le Havre y en 2020 firmó por el Olympique de Marsella. Tras un paso como cedido por el Sevilla, en 2024 acabó su contrato y firmó por el Villarreal, con el que tiene contrato hasta 2028.

Esta campaña, antes de marcharse a la concentración de Senegal, Gueye había participado en trece encuentros ligueros con el Villarreal y en nueve de ellos como titular. El balance del equipo de Marcelino en esos choques fue de nueve triunfos, dos empates y otras dos derrotas. Además, ha sido titular en los seis encuentros de la Liga de Campeones que ha disputado el equipo, que ha empatado uno y ha perdido cinco.

Tras haber jugado con las categorías inferiores de Francia, hasta el equipo sub 19, Gueye decidió representar a la selección del país originario de su familia y en 2021 se estrenó en un encuentro contra Congo. EFE

