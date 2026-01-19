Espana agencias

El PIB de China creció un 5 % en 2025

Shanghái (China), 19 ene (EFECOM).- El producto interior bruto (PIB) de China creció un 5 % en 2025, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático. EFECOM

