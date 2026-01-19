Espana agencias

Árbitros de Sudamérica inician en Conmebol jornadas de capacitación para temporada 2026

Guardar

Luque (Paraguay), 19 ene (EFE).- Árbitros de Sudamérica iniciaron este lunes en la ciudad paraguaya de Luque, que alberga la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), una serie de jornadas de capacitación de cara a la temporada de partidos internacionales de 2026.

La preparación, que equivale a una pretemporada para los árbitros Conmebol de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, evaluará el estado físico y técnico de los jueces y permitirá unificar criterios sobre la aplicación del reglamento, dijo a periodistas el presidente de la Comisión de Árbitros, Enrique Cáceres.

"Son 150 árbitros que van a venir en tres etapas, donde 42 árbitras, entre centrales y asistentes, están siendo involucradas en este trabajo", apuntó Cáceres.

El dirigente explicó que cada etapa de la pretemporada contempla trabajos de cuatro días, con al menos 50 jueces por vez, que serán sometidos a revisiones físicas y exámenes prácticos sobre el conocimiento de las reglas de juego, al tiempo que completarán partidos de entrenamiento de campo con jugadores.

Consultado sobre el nivel del arbitraje en Sudamérica, Cáceres dijo sentirse "muy satisfecho", aunque matizó que "siempre hay cuestiones para mejorar" en esta área.

Los trabajos se mantendrán hasta el próximo 1 de febrero. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno de Gibraltar da luz verde a la firma del tratado con la Unión Europea

Infobae

Joan Plaza: "Lo de tener fuerzas es muy vuestro. A mí me sobran las fuerzas"

Infobae

Senadores de EE.UU. rechazan aranceles y piden a Trump dejar de amenazar a Groenlandia

Infobae

Iñaki Peña regresa a la portería del Elche ante un Sevilla que repite su última alineación

Infobae

26-25. Austria logra una victoria sin premio que sitúa a los Hispanos en la segunda fase

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del accidente de

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La investigación del accidente de tren en Adamuz apunta a que los dos últimos vagones del Iryo chocaron con el Alvia

Salvador Illa, diagnosticado con osteomielitis púbica, una enfermedad muy poco frecuente pero con una evolución “muy favorable”

Las principales formaciones de Aragón retrasan la campaña electoral por el accidente de Adamuz, excepto Vox: “No vamos a dejar de trabajar ni un solo día”

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba): dos periodistas andaluces y un policía nacional, entre los fallecidos

ECONOMÍA

Jugada ganadora y resultado del

Jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 de Super Once este lunes 19 de enero del 2026

España gana el pulso económico a Europa: el FMI prevé que crecerá en 2026 el doble que la eurozona y solo una décima menos que EEUU

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy, 19 de enero del 2026

Hasta 300 euros en avión y 800 en taxi, el precio que tendrán que pagar algunos viajeros varados tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Resultados del Sorteo 3 de Super Once: ganadores y números premiados este 19 de enero del 2026

DEPORTES

De entrenar a un equipo

De entrenar a un equipo de la Bundesliga a dirigir un McDonald’s: la historia de Alexander Nouri

El juego sucio que utilizó Marruecos durante la final de la Copa África: de robar la toalla al portero rival al boicot en rueda de prensa al seleccionador senegalés

Mbappé sobre la situación en el Bernabéu y Vinicius: “Si pitan, tienen que pitar a toda la plantilla”

El padre de Davinchi, jugador del Getafe, se encuentra entre los desaparecidos por el accidente ferroviario de Adamuz

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”