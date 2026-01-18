Puente afirma que la última información que llega sobre el accidente en Adamuz "es muy grave"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que "no se puede confirmar" todavía el número de víctimas como consecuencia de los dos trenes de alta velocidad descarrilados este domingo en Adamuz (Córdoba).

"La cifra de víctimas no se puede confirmar en este momento. Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas", ha trasladado a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

En este sentido, el ministro ha precisado que "la última información que llega es muy grave".

"Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo", detalla.