Feijóo dice que Junqueras está inhabilitado pero Sánchez le hace "ministro de Hacienda"

Zaragoza, 18 ene (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este domingo que el líder de ERC, Oriol Junqueras, está "inhabilitado por malversar fondos públicos", por lo que "no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes", y en cambio Pedro Sánchez le ha "nombrado ministro de Hacienda".

Así Feijóo se ha referido a la propuesta de reforma de la financiación autonómica del régimen común hecha por Sánchez tras un acuerdo con Junqueras, durante un discurso ante los barones territoriales del PP en Zaragoza.

"Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes, tampoco tiene el derecho a repartir el dinero de los españoles", ha enfatizado Feijóo al referirse a Junqueras.

Feijóo ha añadido: "El PSOE le quita recursos al Estado porque se lo pide Junqueras y luego le pide al PP que se haga cargo de la factura y que apoye al Estado, pues, hombre, no se puede desguazar el Estado un domingo y el lunes pedirle al PP que te ayude a defenderlo".

Este lunes, el presidente del PP se reunirá en la Moncloa con Sánchez, en una reunión prevista para tratar sobre el envío de tropas a Ucrania pero en la que le señalará su rechazo al modelo de financiación autonómica que ha propuesto.

"El dinero es de todos y no de Sánchez y Junqueras", ha repetido Feijóo ante sus barones, al reclamar que todos los presidentes autonómicos negocien el nuevo modelo y no sobre la base del acordado con ERC.

También ha reiterado que "Sánchez compra el proyecto independentista a cambio de seguir en la Moncloa", ya que ese pacto no lo ha hecho por principios, sino "por el poder".

"Sánchez podría haber tenido al menos el pudor de presentar el modelo de financiación con el presidente a la Generalitat", ha señalado asimismo, en referencia al socialista Salvador Illa, a quien ha llamado "figura decorativa".

En ese sentido, ha agregado: "Tiene que ser el Partido Popular quien defienda la dignidad de la Generalitat de Cataluña". EFE

