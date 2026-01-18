Espana agencias

Alemania dice que coordinará reacción ante anuncio de Trump con socios europeos

Berlín, 18 ene (EFECOM).- El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, dijo que Alemania "ha tomado nota" del anuncio de Trump de imponer aranceles a los países europeos que han mandado soldados a Groenlandia y que coordinará su reacción con los otros socios europeos.

"El Gobierno alemán ha tomado nota de lo expresado por el presidente de EEUU. El Gobierno está en estrecho contacto con los socios europeos. En su momento decidiremos sobre las sanciones adecuadas", dijo Kornelius en su cuenta de X.

Hasta el momento, ni el canciller, Friedrich Merz, ni ninguno de sus ministros se ha pronunciado.

De parte de la empresa privada si ha habido reacciones y así, por ejemplo, el presidente de la Patronal, Dirk Jandura, dijo, en declaraciones recogidas por el periódico Handelsblatt, que si se permite que las aranceles se conviertan en un arma política al final sólo habrá perdedores.

El director del Insituto de Estudios Económicos de Berlín, Marcel Fratzscher, dijo que era hora de que la UE y Alemania fortalezcan las cooperaciones globales con China y otros socios para hacer frente a Trump.

"Europa ha cedido permanentemente ante Trump en el conflicto comercial en lugar de defender sus propios intereses y el multilateralismo, El error se paga ahora porque Trump ha visto la debilidad de Europa", dijo ante el Handelsblatt.

Se calcula que nuevos aranceles del 25 por ciento, como amenaza Trump para junio si no logra comprar Groenlandia, podría costarle 0,2 por ciento el PIB alemán. EFECOM

