130-85. Un Baskonia de récord obtiene su billete copero y aspira a la cuarta plaza

Vitoria, 18 ene (EFE).- Kosner Baskonia obtuvo este domingo su billete para disputar la Copa del Rey de baloncesto con una victoria de récord -en la que batió sus plusmarcas históricas de puntos en una primera mitad y de triples- ante Baxi Manresa, 130-85, y aspira a la cuarta plaza de la clasificación.

Los azulgranas rompieron el choque en el primer cuarto y fueron batiendo marcas con el paso de los minutos. Convirtió 23 triples de 33 intentos que fulminaron al conjunto catalán, que sufrió en exceso las ausencias de varios jugadores, como Álex Reyes, Dani Pérez, Agustín Ubal, Hugo Benítez y Eli Brooks.

En el conjunto vasco, ocho jugadores superaron los diez puntos, pero de nuevo Tim Luwawu-Cabarrot destacó sobre los demás con 21 puntos y 30 créditos de valoración.

La igualdad de los primeros minutos la rompió el Baskonia desde el triple con cuatro lanzamientos que abrieron el primer hueco importante del choque.

Las rotaciones no encontraron la respuesta en el lado de la escuadra manresana, que quiso subirse al tren baskonista, pero se encontró con muchas dificultades para ello.

En cambio, los hombres que salieron del banquillo de Paolo Galbiati mantuvieron la puntería y la intensidad a pesar de que Retin Obasohan se empeñaba en mantener cerca a un Baskonia que anotó 35 puntos con seis triples, tres de ellos para Rodions Kurucs.

Fue un primer cuarto que marcó el guion del partido y en el que Diego Ocampo hizo debutar a los canteranos Lucas Sánchez y Guillem Naspler.

El segundo cuarto continuó con un nivel de acierto local que generó una sangría importante en el Baxi Manresa, totalmente condicionado por las bajas.

Los azulgranas incluso superaron su propio récord de anotación al descanso (74-42) con un excelso acierto desde lejos, con 14 triples conseguidos de 17 intentos.

La segunda parte simplemente sirvió para que los locales certificaran su pase a la Copa. El partido bajó de intensidad pero el marcador siguió ampliándose a pesar de algunos chispazos de los manresanos que entraron en el último asalto 101-59.

Stefan Joksimovic fue otro de los protagonistas del partido, además de los jóvenes del Manresa, y marcó un nuevo techo del club vitoriano en el lanzamiento exterior con su tercer triple.

Los catalanes no se rindieron aunque no lograron corregir su defensa ante el acierto de los locales, con el orgullo de Gerard Fernández o Pierre Oriola.

Un triple contra el tablero de Khalifa Diop igualó asimismo el récord de triples en la historia de la liga, 23 lanzamientos anotados en posesión de Unicaja.

- Ficha técnica:

130 - Kosner Baskonia (35+39+27+29): Villar (3), Forrest (11), Radzevicius (14), Kurucs (11) y Diop (9) -cinco inicial-, Simmons (5), Spagnolo (17), Diakité (17), Frisch (10), Luwawu-Cabarrot (21) y Joksimovic (12).

85 - BAXI Manresa (24+18+17+26): Obasohan (13), Steinbergs (11), Gaspá (4), Olinde (11) y Akobundu (3) -cinco inicial-, Bassas (9), Paulicap (2), Knudsen (6), Oriola (19), Sánchez (2), Naspler (-) y Fernández (5).

Árbitros: Carlos Cortés, Raúl Zamorano y Andrés Fernández. Sin eliminados

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga ACB, disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 8.788 espectadores. En el descanso, Timothé Luwawu-Cabarrot recibió el trofeo de MVP de diciembre de la Liga Endesa. EFE

