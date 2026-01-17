Espana agencias

Yamandú Orsi: "Algo del multilateralismo sobrevive y goza de buena salud"

Montevideo, 17 ene (EFECOM).- Luego de que este sábado se firmara en Asunción el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur que creará la zona integrada más integrada del mundo, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, celebró que "algo del multilateralismo sobrevive y goza de buena salud".

"La señal que estamos dando desde Mercosur y desde Europa en este mundo tan complejo y tan imprevisible creo que es alentadora de que algo del multilateralismo sobrevive y goza de buena salud", puntualizó en una conferencia de prensa que dio en la Base Aérea Número 1 tras arribar a su país.

Asimismo, recordó que Uruguay debe seguir examinando formas de encontrar nuevos aliados, ya sea mediante acuerdos bilaterales o similares al rubricado este sábado a través de un Mercosur que cree que se está modernizando.

"Hoy, por la coyuntura en la que estamos, pero además por las características que Uruguay tiene, no hay que descartar absolutamente ninguna forma de vincularnos. Es cierto que el Mercosur te plantea algunos cuidados que los tenés que tener. Se habló en muchas ocasiones de flexibilidad, otros hablan de modernización. Yo creo que el Mercosur ha ido aprendiendo sobre la marcha que debe ponerse a tiro con la realidad que nos toca vivir", puntualizó.

Por otra parte, Orsi confesó que en algún momento la suspensión de la firma planeada en un principio para el mes de diciembre llevó a que "invadiera" el pesimismo y apuntó que por suerte en ese punto estaban equivocados.

"Se pudo trabajar y Europa llegó a ese acuerdo que significa el comienzo ahora de otro proceso que pasa por los Parlamentos, que va a llevar su tiempo. También un periodo de acuerdos y de análisis de cada una de las áreas de la economía, donde me animo a decir que en las primeras señales concretas se van a visualizar en dos o tres años, por lo menos", subrayó.

En ese sentido, consultado sobre el pedido que el Poder Ejecutivo hará al Legislativo para que se avance en el tema, el mandatario dijo que algunos de sus homólogos que estuvieron comentaron que van a apurar el proceso necesario.

"Evidentemente, todos estamos muy expectantes de ese largo proceso que va a ocurrir en Europa, pero nosotros también tenemos que hacer nuestros deberes", concluyó. EFECOM

