'Un año para cuidarte', el libro que descubre que la despensa es un botiquín maravilloso

Naiare Rodríguez Pérez

Zaragoza, 17 ene (EFE).- El médico Jesús Vázquez y su hija Martina han escrito a dos manos 'Un año para cuidarte', un libro que propone volver a escuchar al cuerpo y adaptar la alimentación y los hábitos al ritmo de las estaciones porque la despensa es "un botiquín maravilloso" que no siempre se sabe ver.

“El cuerpo no necesita lo mismo en épocas de frío que en épocas de calor, porque somos parte de la naturaleza y la naturaleza va cambiando”, explica a EFE Jesús Vázquez, convencido de que igual que cambia el paisaje también lo hacen las células y sus necesidades.

Padre e hija parten de una constatación sencilla pero poco habitual en la vida cotidiana y es que, tal y como aseguran, las personas comemos igual durante todo el año aunque no vivamos de la misma forma.

A esa idea se suma la mirada de Martina Vázquez, que recuerda que no solo influyen los alimentos disponibles, sino también “la temperatura, la humedad o las horas de luz”, señales que el cuerpo envía de manera constante y que conviene aprender a leer para adaptarse a ellas.

Esa escucha del cuerpo se traduce en cambios muy concretos a lo largo del año. En verano, apunta Martina, “aparecen alimentos mucho más antioxidantes”, y no es casualidad, porque es una época en la que nos oxidamos más por los rayos solares y por las largas horas de luz.

En otoño, en cambio, el organismo pide depurar y surgen alimentos más amargos que responden a esa necesidad.

Jesús Vázquez añade que en las épocas de frío “las células piden aumentar la capacidad de producir calor interior, proteger los órganos vitales y alimentos más energéticos”, mientras que en verano lo que reclaman es hidratación.

“Las células siempre envían señales suaves y pequeñas”, señala, y esas señales coinciden con lo que la naturaleza ofrece en cada estación.

Este profesional pone como ejemplo los productos de invierno, como acelgas, espinacas o achicoria, verduras ricas en fibra que ayudan a mejorar la mucosa intestinal, refuerzan la inmunidad y aportan vitaminas y minerales justo cuando el organismo más lo necesita.

El libro también es una invitación a cuestionar el ritmo uniforme y acelerado de la vida. “Muchas veces estamos en piloto automático”, reconoce Martina, con horarios y rutinas que no se adaptan a las estaciones.

Para Jesús Vázquez, 'Un año para cuidarte' pretende ser “un pequeño collejazo, una llamada a despertar”, una guía para entender la biología del cuerpo y cuidar las células.

No escuchar esos mensajes, según advierte, se traduce en problemas de salud, porque no se necesita lo mismo con frío que con calor ni con pocas horas de luz que con muchas.

De hecho, ambos subrayan que el planteamiento es práctico y aplicable, con recetas y menús estacionales pensados para el día a día.

Martina Vázquez recomienda empezar por observar el momento vital en el que uno se encuentra: “Después de las Navidades, por ejemplo, el cuerpo suele pedir parar, dejar de ensuciar y optar por una alimentación más depurativa y menos calórica”.

Entre los errores más habituales, Jesús Vázquez señala el abuso de azúcares, harinas y ultraprocesados, que dañan de "forma silenciosa la mucosa intestinal".

“Al introducir pequeñas dosis de irritantes cada día, el cuerpo empieza a enviar señales, como cansancio, inflamación, dolores o problemas de sueño. Escucharlas a tiempo es clave, porque cuidar cuando no hay problemas es mucho más fácil que hacerlo cuando el problema ya está en casa”, sostiene.

Trasladar ese conocimiento clínico y divulgativo a un libro ha sido, reconocen, una experiencia ilusionante, ya que querían que, cuanta más gente pudiera aprender y despertar conciencia sobre salud, "mejor".

En este sentido, Jesús pone en valor el haber unido dos miradas distintas, como la de Martina, que es más joven y conectada con lo cotidiano, y la suya propia, desde el enfoque médico y bioquímico.

A su juicio, el deterioro del sistema digestivo y el aumento de ciertas enfermedades han despertado una mayor conciencia sobre la alimentación y la necesidad de reconectar con los ritmos naturales.

El aprendizaje personal del proceso ha sido, para ambos, parar y observar. “Ver que en verano el cuerpo pide una alimentación y en invierno otra, y comprobar que eso realmente ayuda a estar mejor”, resume Martina.

Jesús Vázquez concluye con una idea que atraviesa todo el libro: “Tenemos un botiquín maravilloso en la despensa”. Muchas veces, añade, se recurre antes a suplementos o medicación cuando en la cocina hay alimentos capaces de fortalecer las células. EFE

(foto)

1012039