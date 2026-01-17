Espana agencias

'Un año para cuidarte', el libro que descubre que la despensa es un botiquín maravilloso

Guardar

Naiare Rodríguez Pérez

Zaragoza, 17 ene (EFE).- El médico Jesús Vázquez y su hija Martina han escrito a dos manos 'Un año para cuidarte', un libro que propone volver a escuchar al cuerpo y adaptar la alimentación y los hábitos al ritmo de las estaciones porque la despensa es "un botiquín maravilloso" que no siempre se sabe ver.

“El cuerpo no necesita lo mismo en épocas de frío que en épocas de calor, porque somos parte de la naturaleza y la naturaleza va cambiando”, explica a EFE Jesús Vázquez, convencido de que igual que cambia el paisaje también lo hacen las células y sus necesidades.

Padre e hija parten de una constatación sencilla pero poco habitual en la vida cotidiana y es que, tal y como aseguran, las personas comemos igual durante todo el año aunque no vivamos de la misma forma.

A esa idea se suma la mirada de Martina Vázquez, que recuerda que no solo influyen los alimentos disponibles, sino también “la temperatura, la humedad o las horas de luz”, señales que el cuerpo envía de manera constante y que conviene aprender a leer para adaptarse a ellas.

Esa escucha del cuerpo se traduce en cambios muy concretos a lo largo del año. En verano, apunta Martina, “aparecen alimentos mucho más antioxidantes”, y no es casualidad, porque es una época en la que nos oxidamos más por los rayos solares y por las largas horas de luz.

En otoño, en cambio, el organismo pide depurar y surgen alimentos más amargos que responden a esa necesidad.

Jesús Vázquez añade que en las épocas de frío “las células piden aumentar la capacidad de producir calor interior, proteger los órganos vitales y alimentos más energéticos”, mientras que en verano lo que reclaman es hidratación.

“Las células siempre envían señales suaves y pequeñas”, señala, y esas señales coinciden con lo que la naturaleza ofrece en cada estación.

Este profesional pone como ejemplo los productos de invierno, como acelgas, espinacas o achicoria, verduras ricas en fibra que ayudan a mejorar la mucosa intestinal, refuerzan la inmunidad y aportan vitaminas y minerales justo cuando el organismo más lo necesita.

El libro también es una invitación a cuestionar el ritmo uniforme y acelerado de la vida. “Muchas veces estamos en piloto automático”, reconoce Martina, con horarios y rutinas que no se adaptan a las estaciones.

Para Jesús Vázquez, 'Un año para cuidarte' pretende ser “un pequeño collejazo, una llamada a despertar”, una guía para entender la biología del cuerpo y cuidar las células.

No escuchar esos mensajes, según advierte, se traduce en problemas de salud, porque no se necesita lo mismo con frío que con calor ni con pocas horas de luz que con muchas.

De hecho, ambos subrayan que el planteamiento es práctico y aplicable, con recetas y menús estacionales pensados para el día a día.

Martina Vázquez recomienda empezar por observar el momento vital en el que uno se encuentra: “Después de las Navidades, por ejemplo, el cuerpo suele pedir parar, dejar de ensuciar y optar por una alimentación más depurativa y menos calórica”.

Entre los errores más habituales, Jesús Vázquez señala el abuso de azúcares, harinas y ultraprocesados, que dañan de "forma silenciosa la mucosa intestinal".

“Al introducir pequeñas dosis de irritantes cada día, el cuerpo empieza a enviar señales, como cansancio, inflamación, dolores o problemas de sueño. Escucharlas a tiempo es clave, porque cuidar cuando no hay problemas es mucho más fácil que hacerlo cuando el problema ya está en casa”, sostiene.

Trasladar ese conocimiento clínico y divulgativo a un libro ha sido, reconocen, una experiencia ilusionante, ya que querían que, cuanta más gente pudiera aprender y despertar conciencia sobre salud, "mejor".

En este sentido, Jesús pone en valor el haber unido dos miradas distintas, como la de Martina, que es más joven y conectada con lo cotidiano, y la suya propia, desde el enfoque médico y bioquímico.

A su juicio, el deterioro del sistema digestivo y el aumento de ciertas enfermedades han despertado una mayor conciencia sobre la alimentación y la necesidad de reconectar con los ritmos naturales.

El aprendizaje personal del proceso ha sido, para ambos, parar y observar. “Ver que en verano el cuerpo pide una alimentación y en invierno otra, y comprobar que eso realmente ayuda a estar mejor”, resume Martina.

Jesús Vázquez concluye con una idea que atraviesa todo el libro: “Tenemos un botiquín maravilloso en la despensa”. Muchas veces, añade, se recurre antes a suplementos o medicación cuando en la cocina hay alimentos capaces de fortalecer las células. EFE

(foto)

1012039

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

79 programas de defensa, el aval con el que España encara el examen de la OTAN el día 29

Infobae

Detenido un hombre por apuñalar en el cuello a su expareja en un parque de Madrid

Infobae

Sin Van der Poel, el belga Thibau Nys favorito en Benidorm, Orts por el podio en casa

Infobae

La Justicia ratifica una condena a una abogada que se apropió del dinero de afectados del caso Fórum

La Justicia ratifica una condena

Marc Murtra, un año de cambio de rumbo en Telefónica hacia la rentabilidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La encrucijada de las “tropas

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

ECONOMÍA

La Xunta de Galicia quiere

La Xunta de Galicia quiere pagar 178.200 euros para comprar seis monedas históricas en una casa de subastas de Madrid

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 17 enero

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

La empresa española Indra gestionará los accesos al transporte público de Londres con un acuerdo de 1.000 millones de euros

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing