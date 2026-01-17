Mas de medio centenar de carreteras afectadas por el temporal, siete de ellas cortadas

Madrid, 17 ene (EFE).- Más de medio centenar de carreteras, en concreto 52, están afectadas por el temporal de hielo y nieve que afecta a España con aviso naranja en Ávila, Segovia y Huesca, por lo que desde Tráfico se pide a los conductores prudencia y que se informen del estado del tiempo y la vías antes de circular.

Además, en siete tramos de carretera no se puede circular por la zona de Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, en Lleida y en Navarra.

De las 56 carreteras afectadas, esas siete se encuentran en nivel negro, 27 en rojo (obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno), tres en amarillo (restricción temporal de velocidad a 60 kilómetros por hora y restringidos vehículos pesados) y 15 en nivel verde (prohibido adelantar a los vehículos pesados).

Lo peor a la hora de circular se encuentra en Huesca y Castilla y León, según Tráfico, que pide también precaución por aviso amarillo por lluvias en Cataluña y las Islas Baleares.

A pesar del estado de las carreteras, en lo que va de sábado, según los datos de Tráfico, no se ha producido ningún accidente mortal.

No obstante, el viernes, desde las tres de la tarde y hasta la medianoche sí que se registraron dos accidentes mortales, con dos fallecidos: una persona perdió la vida en Campello (Alicante) y otra en Guadalix de la Sierra (Madrid).

En el siniestro de Alicante, además resultaron heridas leves tres personas. EFE