Los botánicos españoles describieron 80 especies nuevas entre 2024 y 2025

Madrid, 17 ene (EFE).- La intensa actividad botánica de los científicos españoles permitió la descripción de 80 nuevas especies en todo el mundo entre 2024 y 2025, con "especial relevancia" en las zonas tropicales de África e Iberoamérica, según ha confirmado a EFE el investigador de la Universidad Autónoma de Madrid Ignacio Ramos-Gutiérrez.

El dato, "pone de manifiesto el buen trabajo que realizan nuestros investigadores e investigadoras", ha añadido este especialista quien, junto con sus compañeros de la Sociedad Botánica Española (SEBOT) Pedro Jiménez Mejías, de la Universidad Pablo de Olavide, y Mario Fernández Mazuecos, del Real Jardín Botánico de Madrid, subraya "la importancia de seguir estudiando este campo en estos tiempos de crisis climática y de la biodiversidad".

La descripción de especies "constituye una de las piedras angulares de la biología" y es un trabajo "imprescindible" a la hora de diseñar estrategias eficaces de conservación, de acuerdo con la SEBOT, que agrupa a cerca de un millar de profesionales "altamente cualificados" en la materia en una red de colaboración con proyección internacional.

Especies nuevas

Aunque no en todos los casos, la descripción "suele ir de la mano del descubrimiento" por lo que de acuerdo con Ramos-Gutiérrez, "lo más probable es que estemos hablando de 80 especies nuevas”, entre las cuales destacan especialmente dos, descubiertas en España, por representar géneros nuevos: el género es el rango de clasificación biológica inmediatamente superior al de especie.

Se trata de la 'Castrilia latens', descubierta en Granada y endémica del sureste de la Península Ibérica, y la 'Inaguochloa pajonalensis', descubierta en Gran Canaria y endémica de la zona macaronésica.

Entre las decenas de plantas con flores, helechos y briófitos (musgos y afines) descritas, figuran varias “amenazadas en el momento de su descubrimiento” por diversos factores, como el arbusto africano 'Acalypha linearis' endémico de Angola, la 'Rosa roque-muchachensis' encontrada en Roque de Los Muchachos en la isla canaria de La Palma o el 'Clinopodium arundanum' de Sierra Bermeja en Málaga.

Entre las especies de interés figuran el 'Aloina bracteata' de Argentina, el 'Pseudocrossidium atacamense' de Chile, la 'Matisia boyacensis' de Colombia, la 'Monticalia mingae' de Ecuador, la 'Ceropegia ornata' de Suráfrica o la 'Litanthus deserticola' de Namibia.

Descripción

El proceso de caracterización de una especie nueva implica “revisar el material que exista en todos los herbarios para saber que no estás describiendo algo que ya está descrito” en otros catálogos botánicos, comprobar la taxonomía y confeccionar los análisis morfológicos y moleculares, una tarea que no resulta especialmente sencilla ya que “puede llevar más de 1 año”, ha explicado a EFE Ramos-Gutiérrez.

El trabajo ha ido evolucionando y complicándose en los últimos años ya que “no solamente se utilizan caracteres morfológicos” para la descripción sino que, con el desarrollo de las técnicas genéticas. ahora suele apoyarse además en material molecular.

Aunque en principio parezca no tener "una utilidad inmediata para el ser humano", este investigador ha puesto en valor el conocimiento cada vez más profundo y detallado de la biodiversidad botánica por su “valor intrínseco” y porque permite “optimizar la manera de protegerla”, ya que todos estos seres vivos "representan parte de la historia evolutiva del planeta y no la conocemos” por completo.

Además, la SEBOT ha destacado que esta labor se ha desarrollado en "un momento de transición para la nomenclatura botánica" puesto que este mismo año está prevista la creación de un comité encargado de evaluar la idoneidad de los nombres científicos de las especies con objeto de "fomentar una ciencia con una mayor sensibilidad social". EFE

(foto)