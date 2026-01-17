Espana agencias

El Parlamento Europeo amenaza con congelar el pacto comercial con EE.UU. por los aranceles

Bruselas, 17 ene (EFE).- Los principales grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) se mostraron este sábado a favor de congelar la aprobación del pacto comercial alcanzado este verano entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no que apoyan su plan de anexión de la isla.

El Partido Popular Europeo "está a favor del acuerdo comercial entre la UE y EE.UU., pero dadas las amenazas de Donald Trump con respecto a Groenlandia, la aprobación no es posible en este momento", dijo el presidente del grupo popular, Manfred Weber, en redes sociales.

Weber agregó que los aranceles del 0 % sobre productos estadounidenses contemplados en el acuerdo entre Washington y Bruselas "deben suspenderse".

Trump anunció este sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Por su parte, la presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas, Iratxe García, dijo que "la UE no cederá a la intimidación" y pidió "suspender las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. y activar el Instrumento Anticoerción".

La socialista añadió que "los aranceles del 25 % impuestos por Trump a los aliados que apoyan a Groenlandia frente a sus amenazas imperialistas son inaceptables".

Finalmente, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, reiteró también en un mensaje en redes sociales el apoyo de la UE a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia, asegurando que "han dejado claro que Groenlandia no está en venta y que su soberanía e integridad territorial deben respetarse".

"Ninguna amenaza de aranceles puede cambiar ni cambiará ese hecho", añadió.

Por su parte, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron hoy que estos aranceles "socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente".

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este domingo por la tarde. EFE

