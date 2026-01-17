El Espanyol ahonda en la crisis del Atlético; el Real Madrid afina para la Supercopa

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El Espanyol ahondó este sábado en la crisis del Atlético de Madrid, que encadena nueve partidos sin ganar tras caer por 0-1, mientras que el Real Madrid afinó su puesta a punto para la Supercopa de España con una victoria ante el Levante (1-2).

La situación del equipo dirigido por Víctor Martín es cada vez más delicada. El Atlético no gana en Liga desde el pasado 16 de noviembre, cuando se impuso por 2-0 al Badalona Women, y llegará al primer título de la temporada inmerso en una grave crisis de juego, confianza y resultados.

El cuadro blanquiazul decantó el encuentro tras el descanso gracias a una falta directa desde la frontal del área que Anna Torrodà colocó con precisión en la escuadra derecha de la portería defendida por Lola Gallardo (0-1, min. 56).

El conjunto rojiblanco reaccionó en busca del empate y apretó en el tramo final, con Sheila Guijarro como la futbolista más incisiva en ataque, pero el Espanyol, bien ordenado, apenas concedió ocasiones claras y supo resistir hasta el pitido final.

Por su parte, el Real Madrid, que venía de caer contra todo pronóstico ante el Athletic Club (0-1) en el partido adelantado por la Supercopa de España, solo le valía ganar para presionar al líder.

La visita al colista Levante se presentaba como una trampa, sobre todo después de que las 'granotas' lograran su primera victoria de la temporada ante el DUX Logroño (2-3) en la última jornada. Sin embargo, liderado por Athenea del Castillo, el conjunto blanco sacó adelante el partido.

La extremo cántabra firmó un doblete (0-2, min. 25) y, pese a que Dolores Silva recortó distancias antes del descanso (1-2), el equipo dirigido por Pau Quesada supo rentabilizar la ventaja en la segunda mitad. Además, pudo dar descanso a la colombiana Linda Caicedo de cara al derbi madrileño del martes, en la semifinal de la Supercopa de España.

Y el que parece haber despertado con el nuevo año es el Granada, que logró su segunda victoria consecutiva tras derrotar al DUX Logroño (1-0) en un partido en el que le bastó un solitario tanto de penalti de Laura Pérez en el minuto 25 para que el cuadro nazarí alcance los 19 puntos en la tabla.

Ni siquiera el reciente fichaje de la joven extremo Salomé Prat pudo evitar una nueva derrota del equipo riojano, que continúa sin conocer la victoria en lo que va de Liga y se mantiene en puestos de descenso, como penúltimo de la tabla.

La jornada del sábado se cerró con el triunfo del Madrid CFF en el Municipal de Ipurúa (1-3). El equipo madrileño remontó el gol inicial de Carmen Álvarez para el conjunto armero en la primera mitad, y se llevó los tres puntos con los goles de Emilie Nautnes, que firmó un doblete, y Kamilla Melgard para asaltar la quinta plaza. EFE

avm/apa