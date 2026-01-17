El esloveno Precv se impone en los saltos de Sapporo

Redacción deportes, 17 ene (EFE).- El esloveno Domen Precv se impuso en los saltos de trampolín largo disputados este sábado en Sapporo (Japón), por delante de dos nipones, Naoki Nakamura y Ren Nikaido.

El balcánico, que practicamente sentencia la Copa del Mundo de la especialidad con su octava victoria, sumó 285.7 puntos con dos saltos de 132.0 y 141.0 metros -el mejor de la jornada- en el trampolín de Okurayama, por 263.6 unidades de Nakamura, que llegó a los 134.0 y 132.5 metros, y 257.6 puntos que se lanzó a 130.0 y 129.5 metros de Nikaido.

El austriaco Jan Hoerl se clasificó en la cuarta plaza con 256.4 puntos y saltos de 136.0 y 127.0, un puesto por delante de otro japonés, Ryoyu Kovayashi, que llegó a los 126.5 y 130.0 metros para obtener 256 unidades.

Entre la sexta y la novena plaza fueron cuatro austriacos los que finalizaron la prueba: Stefan Embacher, 254.5 puntos; Manuel Fettner, con 254.3; Daniel Tschofenig, con 245.9; y Stefan Kraft, con 241.9.

El esloveno domina la Copa del Mundo con 1.214 puntos por los 822 de Kobayashi. EFE