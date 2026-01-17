Espana agencias

El central argentino del Brujas Zaid Romero, cedido al Getafe hasta final de temporada

Guardar

Getafe (Madrid), 17 ene (FE).- Zaid Romero, defensa central argentino del Brujas, jugará cedido en el Getafe hasta final de temporada, según anunció este sábado el conjunto azulón a través de un comunicado oficial.

Romero, de 26 años, será el tercer refuerzo del mercado de invierno para el equipo dirigido por José Bordalás, que este viernes anunció de forma oficial la llegada de otro central, el uruguayo Sebastián Boselli (River Plate), y de un delantero, su compatriota Martín Satriano (Olympique Lyon).

Formado en el Godoy Cruz de Argentina, Zaid Romero acumula varios clubes a lo largo de su carrera. Después del Godoy Cruz, en 2021 jugó cedido en el Villa Dálmine también de Argentina para después fichar en 2022 por el Universidad de Quito de Ecuador.

Sus buenas actuaciones llamaron la atención de Estudiantes, que fichó al central en 2023. En dos temporadas, se hizo un fijo del conjunto argentino y en el curso 2024/25 dio el salto a Europa para jugar en el Brujas.

En el club belga no ha gozado de excesivas oportunidades. En la presente campaña ha participado en apenas siete encuentros y en la pasada acumuló un total de 16. Ahora, tendrá una oportunidad para sumar minutos y en su puesto tendrá la competencia de Boselli, Djené Dakonam, Domingos Duarte y Abdel Abqar, este último lesionado.

Zaid Romero aportará solidez a la defensa del Getafe además de poderío aéreo y buena salida del balón. Bordalás, que tras perder la pasada jornada ante la Real Sociedad 1-2 lamentó la falta de efectivos con los que contaba en su plantilla, ya acumula tres nuevos nombres en apenas 24 horas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mas de 5 años de cárcel por secuestrar y agredir sexualmente a su expareja en Almería

Infobae

Vox presenta iniciativas en todos los parlamentos contra la nueva financiación autonómica

Infobae

Once tramos viarios con cadenas en Castilla y León y uno cerrado por la nieve

Infobae

Piden dos años y nueve meses de cárcel a un acusado de estafa con un negocio y quedarse sus bienes en Córdoba

El Ministerio Público solicita prisión y una fuerte sanción económica para un individuo que habría engañado a un empresario cordobés al pactar un traspaso verbal, apoderándose de equipamiento y mobiliario antes de incumplir los acuerdos

Piden dos años y nueve

El alcalde de Cuevas pide que se limpie Palomares para no seguir pagando esa "hipoteca"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz: la cifra de fallecidos asciende a 24 y hay cuatro menores en estado grave

La cifra de muertos se eleva a 24 tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba

Una pasajera de los trenes descarrilados en Adamuz, Córdoba: “Pensé que era el fin para mí”

Juanma Moreno, “muy preocupado” ante el descarrilamiento de dos trenes mientras Óscar Puente dice: “El impacto ha sido terrible”

Salvador Illa permanecerá dos semanas ingresado en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona por una pérdida de fuerza en las piernas de origen desconocido

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4 este domingo 18 de enero del 2026

Un experto explica cuánto cuesta mantener la Sagrada Familia abierta: “Vas a flipar”

Triplex de la Once, Sorteo 3: resultados ganadores del 18 enero de 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival