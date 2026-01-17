El central argentino del Brujas Zaid Romero, cedido al Getafe hasta final de temporada

Getafe (Madrid), 17 ene (FE).- Zaid Romero, defensa central argentino del Brujas, jugará cedido en el Getafe hasta final de temporada, según anunció este sábado el conjunto azulón a través de un comunicado oficial.

Romero, de 26 años, será el tercer refuerzo del mercado de invierno para el equipo dirigido por José Bordalás, que este viernes anunció de forma oficial la llegada de otro central, el uruguayo Sebastián Boselli (River Plate), y de un delantero, su compatriota Martín Satriano (Olympique Lyon).

Formado en el Godoy Cruz de Argentina, Zaid Romero acumula varios clubes a lo largo de su carrera. Después del Godoy Cruz, en 2021 jugó cedido en el Villa Dálmine también de Argentina para después fichar en 2022 por el Universidad de Quito de Ecuador.

Sus buenas actuaciones llamaron la atención de Estudiantes, que fichó al central en 2023. En dos temporadas, se hizo un fijo del conjunto argentino y en el curso 2024/25 dio el salto a Europa para jugar en el Brujas.

En el club belga no ha gozado de excesivas oportunidades. En la presente campaña ha participado en apenas siete encuentros y en la pasada acumuló un total de 16. Ahora, tendrá una oportunidad para sumar minutos y en su puesto tendrá la competencia de Boselli, Djené Dakonam, Domingos Duarte y Abdel Abqar, este último lesionado.

Zaid Romero aportará solidez a la defensa del Getafe además de poderío aéreo y buena salida del balón. Bordalás, que tras perder la pasada jornada ante la Real Sociedad 1-2 lamentó la falta de efectivos con los que contaba en su plantilla, ya acumula tres nuevos nombres en apenas 24 horas. EFE