El Burgos quiere olvidar el mal trago de la Copa ante un Huesca necesitado

Burgos/Huesca, 17 ene (EFE).- El Burgos recibe este domingo al Huesca en El Plantío con el objetivo de seguir escalando hacia los puestos altos de la clasificación, mientras que el equipo aragonés quiere romper la racha negativa de resultados que le ha llevado a puestos de descenso.

La cita (18.30 horas) llega para los locales después de su eliminación el pasado jueves en octavos de final de la Copa del Rey ante el Valencia (0-2) y de que el juez disciplinario único de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimara su reclamación de alineación indebida del delantero del equipo levantino Umar Sadiq.

A pesar de este revés, los de Luis Miguel Ramis quieren dar un nuevo paso adelante en el inicio de la segunda vuelta del campeonato, que les ha llevado al octavo puesto, con 32 puntos, a dos de los puestos de promoción.

Ramis confirmó que ante la acumulación de partidos, la plantilla llega tocada, pero sin lesiones de gravedad, por lo que confía en poder contar con la mayoría de sus futbolistas.

El conjunto blanquinegro encara el choque con ilusión y sentido de la responsabilidad, consciente de la importancia del premio en juego.

“Sumar en casa, con el apoyo de nuestra gente, sería clave para mantenernos donde queremos estar”, señaló el entrenador, que destacó el compromiso y el comportamiento de sus jugadores.

Ramis espera un rival competitivo, con una idea clara de juego, sólido en defensa y con recursos ofensivos suficientes para castigar cualquier error.

El técnico también apeló a adaptarse a las condiciones del césped, previsiblemente castigado por la lluvia, y a centrarse exclusivamente en el trabajo sobre el campo, al margen de cuestiones externas como posibles resoluciones administrativas o movimientos de mercado.

Enfrente estará un Huesca inmerso en la lucha por salir de los puestos de descenso y que llegará a Burgos con urgencias y una cara conocida en la ciudad, el extécnico blanquinegro Jon Pérez Bolo.

El conjunto oscense está atravesando una crisis de juego y de resultados preocupante, agravada por la última derrota en casa ante el Córdoba, y no se vislumbra capacidad de reacción por el momento, pero el club confía en los fichajes que lleguen hasta el final del mercado invernal para poder lograr la permanencia.

El equipo azulgrana tiene la baja del defensa central Pulido por sanción federativa, ya que vio la quinta tarjeta amarilla, y también las dudas de algunos jugadores que por molestias físicas o gripe no han podido entrenarse con normalidad durante la semana, aunque el viernes se incorporó al equipo el delantero centro Jordi Escobar, procedente del fútbol portugués.

Bolo volverá a situar en el centro de la defensa a Piña, que ya cumplió su partido de sanción y que, presumiblemente, jugará con Carrilllo en la zaga, por lo que volverá otra vez a haber cambios en la defensa, tónica que se va repitiendo con asiduidad, bien porque se comenten muchos fallos o por sanción de los jugadores.

- Alineaciones probables:

Burgos: Cantero, Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian, David González, Atienza, Morante, Íñigo Córdoba, Curro y Mario González.

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Carrillo, Piña, Alonso; Sielva, Alvarez, Portillo, Kortajarena, Enrich y Enol.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité andaluz).

Estadio: El Plantío.

Hora: 18.30. EFE

