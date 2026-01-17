Ancelotti, presente en el Bernabéu

Madrid, 17 ene (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil y entrenador del Real Madrid hasta el final de la pasada temporada, acudió este sábado al estadio Santiago Bernabéu para ver en directo el partido entre su exequipo y el Levante, correspondiente a la 20ª Jornada de LaLiga EA Sports.

Un partido en el que Ancelotti, de gira por Europa junto a una delegación de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para ver de cerca a futbolistas seleccionables, no pudo observar en directo a dos jugadores habituales en sus listas de convocados, Éder Militao y Rodrygo Goes, ambos por lesión.

Eso sí, vio a un Vinícius Junior que, junto al inglés Jude Bellingham, fue el más señalado por parte de la afición madridista en las pitadas que dedicó al equipo por los recientes resultados.

Un Real Madrid que cayó en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona (3-2), tras lo que se produjo la marcha de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa, y fue eliminado en octavos de Copa del Rey contra el Albacete (3-2) en un lapso de ocho días. EFE