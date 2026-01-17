Aitor Albizu: "Me voy con la idea de volver a disfrutar de minutos y verme jugador"

Fernando Pérez Soto

León, 17 ene (EFE).- El lateral navarro Aitor Albizu ha justificado su marcha, como cedido, al Caserío Vigón Ciudad Real, por su deseo de disfrutar de más minutos y oportunidades de las que ha dispuesto en la primera parte de la temporada con el Abanca Ademar, al que llegó el verano pasado procedente del Helvetia Anaitasuna.

"Me voy con la idea de volver a disfrutar de minutos y verme jugador, porque todo deportista lo que quiere es jugar y más siendo joven y encontrándose bien físicamente", afirmó Albizu en una entrevista con EFE.

El jugador también trasladó su deseo de retorno al conjunto ademarista una vez concluya la temporada, ya que seguirá vinculado contractualmente al equipo leonés.

Albizu llegó como una de las apuestas para la primera línea después de ser el máximo goleador del Anaitasuna, justo en la temporada en la que el equipo sufría el descenso de la Liga ASOBAL, por lo que dispuso de diferentes ofertas, decantándose por el Abanca Ademar ante la posibilidad de poder debutar en competición europea.

Sin embargo, una lesión ocular en la pretemporada condicionó su adaptación al equipo dirigido por Daniel Gordo y, este contratiempo, junto a la falta de minutos, acabaron llevándole al ostracismo, siendo superado en las rotaciones por otros jugadores, a pesar de las lesiones de los también laterales, Oscar Lindqvist y Álex Lodos.

Por ello, Albizu, que reconoce que nunca había vivido una situación similar con tan escaso protagonismo, ha priorizado la posibilidad de jugar en un equipo que, además, se ha convertido en una de las revelaciones de la Liga Nexus Energía ASOBAL, a pesar de ser un recién ascendido.

"Están haciendo hasta el momento una gran temporada, con el mérito añadido de estrenarse en la máxima categoría, pero han logrado convertir, gracias también a su afición, su pista en un fortín y están compitiendo en todos los partidos, por eso cuando salió la opción de la cesión no tardé en decidirme", afirma el lateral, de 24 años.

Además, el conocimiento que tiene de sus características el técnico manchego, Santi Urdiales, también han decantado la balanza "porque sabe de lo que soy capaz, con un perfil de lateral y central fintador, con capacidad de lanzamiento exterior y también en apoyo, que sale al contragolpe y que es capaz de darlo todo en cada momento en la pista", resume.

Por ello, está convencido que era la decisión "idónea", aunque en su cabeza tenga clara la posibilidad de volver al equipo leonés de cara a la próxima temporada a un proyecto que estará dirigido por el actual segundo entrenador, Luis Puertas, y donde espera contar con un papel diferente.

"Es un proyecto que tiene una pinta, a priori, muy bonita, conozco a Luis -Puertas- y sé de su capacidad de trabajo y de lo que nos va a hacer también trabajar y me gustaría que se pudiera ver mi mejor versión", asegura.

De su etapa de unos meses en el Ademar, Aitor Albizu se queda, por encima de otras consideraciones, con el "apoyo de las personas, de todas en general, dentro y fuera del club, que siempre han estado acompañando en los momentos complicados y dando ánimos cuando las cosas salían mejor, por eso siempre me he sentido apoyado", sentenció.EFE

