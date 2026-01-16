Un quinto puesto para el almeriense Miguel Blancpain en su debut como entrenador

Madrid, 16 ene (EFE).- El exjockey Miguel Blancpain, de 40 años y natural de Huércal-Overa (Almería), ha estrenado este viernes su licencia de preparador en Deauville, en la Normandía francesa, y ha obtenido un quinto puesto con “Mia Fast”, yegua comprada para la ocasión. El aprendiz Mathieu Calbrix ha sido su jinete.

Hijo de un tratante de caballos en Almería, Blancpain emigró a Francia siendo un niño para comenzar su trayectoria en el turf como jockey. Sumó 298 victorias pero muy pronto, a los 23 años, tuvo que retirarse al no poder mantener el bajo peso que se exige a los jinetes profesionales. Durante etapa se forjó en el patio de otro español, el sevillano Carlos Laffon Parias, entrenador de gran renombre en Francia y ganador de numerosas carreras al más alto nivel, entre ellas la más emblemática, el Arco del Triunfo parisino.

El ahora preparador, que ha ejercido también como periodista en la cadena de televisión especializada Equidia, tiene declarados 25 caballos en entrenamiento en su patio de Deauville, de una veintena de propietarios diferentes.

Entre ellos, uno de una cuadra española, la donostiarra Haras de Ulía. Se trata de la yegua de 4 años “Real Sociedad”, que en 2025 corrió cinco veces en Francia para los entrenadores argentinos Carlos y Yan Lerner.

Blancpain podría aparecer en un nuevo programa de carreras el próximo jueves 22 de enero, de nuevo en el hipódromo normando, con el cuatro años “El Kraken”, de su propiedad. EFE

