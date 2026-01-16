Espana agencias

Un quinto puesto para el almeriense Miguel Blancpain en su debut como entrenador

Guardar

Madrid, 16 ene (EFE).- El exjockey Miguel Blancpain, de 40 años y natural de Huércal-Overa (Almería), ha estrenado este viernes su licencia de preparador en Deauville, en la Normandía francesa, y ha obtenido un quinto puesto con “Mia Fast”, yegua comprada para la ocasión. El aprendiz Mathieu Calbrix ha sido su jinete.

Hijo de un tratante de caballos en Almería, Blancpain emigró a Francia siendo un niño para comenzar su trayectoria en el turf como jockey. Sumó 298 victorias pero muy pronto, a los 23 años, tuvo que retirarse al no poder mantener el bajo peso que se exige a los jinetes profesionales. Durante etapa se forjó en el patio de otro español, el sevillano Carlos Laffon Parias, entrenador de gran renombre en Francia y ganador de numerosas carreras al más alto nivel, entre ellas la más emblemática, el Arco del Triunfo parisino.

El ahora preparador, que ha ejercido también como periodista en la cadena de televisión especializada Equidia, tiene declarados 25 caballos en entrenamiento en su patio de Deauville, de una veintena de propietarios diferentes.

Entre ellos, uno de una cuadra española, la donostiarra Haras de Ulía. Se trata de la yegua de 4 años “Real Sociedad”, que en 2025 corrió cinco veces en Francia para los entrenadores argentinos Carlos y Yan Lerner.

Blancpain podría aparecer en un nuevo programa de carreras el próximo jueves 22 de enero, de nuevo en el hipódromo normando, con el cuatro años “El Kraken”, de su propiedad. EFE

fg/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Panamá de Christiansen fijará su base en el Nottawasaga Training Site de Ontario

Infobae

El lateral Diego Laxalt ficha por el Peñarol

Infobae

Celta y Girona acuerdan el traspaso de Fran Beltrán

Infobae

La plata pierde el nivel de los 90 dólares tras una semana de máximos históricos

Infobae

Lula y Von der Leyen dicen que el acuerdo Mercosur-UE es bueno para el multilateralismo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre deshereda a su

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

ECONOMÍA

El campo se moviliza en

El campo se moviliza en enero con el foco en la PAC, Mercosur y el alza de costes: “Somos una moneda de cambio para la Unión Europea”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Carlos Cuerpo, el ministro preferido de los españoles y el único que aprueba en la encuesta del CIS

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 enero

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”