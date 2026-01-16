Espana agencias

Revicasa levanta más de 600.000€ con The Lab Ventures para liderar la inspección de vivienda en España

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"La compañía, pionera y líder en el mercado español, cuenta con la plataforma tecnológica más avanzada del sector para la gestión de inspecciones. La operación incluye la entrada de The Lab Ventures y el respaldo de aliados estratégicos líderes del sector inmobiliario. Los fundadores, Daniel Martín e Iván Samaniego, consolidan el crecimiento de la empresa tras la salida del socio inversor inicial

Revicasa, la compañía referente y primera en España especializada en servicios de inspección de vivienda, ha anunciado el cierre de una operación estratégica de inversión superior a los 600.000 euros liderada por el fondo The Lab Ventures. Este movimiento de capital, unido a la consolidación de sus alianzas comerciales, sitúa a Revicasa como el referente indiscutible para la implantación de la inspección de vivienda en el mercado nacional.

La operación ha supuesto la compra de la participación del socio inversor inicial y una inyección de capital primario destinada a potenciar el escalado. Sus fundadores, Daniel Martín e Iván Samaniego, permanecen al frente de la compañía, que hoy cuenta con una plataforma digital optimizada para ofrecer la mejor experiencia de servicio del mercado y una respuesta ágil a las necesidades de los compradores.

Pioneros y referentes en el mercado español. Desde su nacimiento en 2023, Revicasa ha liderado la introducción de la inspección de vivienda, un servicio que aporta transparencia y seguridad tanto en inmuebles de segunda mano como en las entregas de obra nueva. Como primera empresa en ofrecer este servicio de forma integral en España, la compañía se ha convertido en el aliado estratégico de grandes corporaciones del sector; ejemplo de ello es su colaboración con Tinsa by Accumin, que confía en Revicasa para ofrecer este servicio a sus clientes, validando así la solvencia operativa y la excelencia de su propuesta.

Esta validación institucional confirma que la inspección de vivienda se está convirtiendo en un estándar necesario para cualquier comprador particular o corporativo en España.

"Cerrar esta ronda con The Lab Ventures y contar con la confianza de aliados clave en el sector es una validación de la trayectoria de Revicasa," explican sus fundadores, Daniel Martín e Iván Samaniego. "La plataforma tecnológica y la propuesta de servicio permiten a Revicasa liderar esta nueva categoría en España, garantizando que cada comprador tome su decisión con la máxima tranquilidad".

Un socio estratégico con visión operativa The Lab Ventures entra en el proyecto como un "Operational VC", aportando no solo los recursos financieros para el escalado, sino también un soporte activo en la optimización de procesos. Con esta estructura, Revicasa se prepara para dar respuesta a la creciente demanda de un mercado que exige, cada vez más, garantías objetivas antes de cualquier transacción inmobiliaria.

Sobre Revicasa

Revicasa es la empresa pionera en España dedicada a la inspección de viviendas. A través de una plataforma líder, ofrece servicios de revisión en viviendas de segunda mano y obra nueva para garantizar la seguridad y transparencia en el sector inmobiliario. Web: www.revicasa.com

Sobre The Lab Ventures

The Lab Ventures es un fondo de capital riesgo de enfoque operativo que acompaña a fundadores excepcionales en el escalado de sus compañías. Con sedes en Madrid y Dubái, aportan soporte activo en operaciones y estrategia para transformar sectores clave. Web: www.thelabventures.com

Contacto

Nombre contacto: Iván Samaniego

Descripción contacto: Revicasa

Teléfono de contacto: 919930901

Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1269080/Fundadores_Revicasa_Daniel_Martin_Ivan_Samaniego.jpg

Pie de foto: Daniel Martín e Iván Samaniego (Revicasa)

Autor: Imagen cortesía de Revicasa"

