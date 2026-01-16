Espana agencias

París se deja un 0,65 % ante la incertidumbre en Ucrania

París, 16 ene (EFECOM).- La Bolsa de París, al igual que la mayoría de los mercados europeos, cerró este viernes a la baja, con una caída del 0,65 % de su selectivo CAC-40, minado por la incertidumbre que pesa sobre Ucrania y a la espera de los resultados empresariales que se publicarán en el Viejo Continente la próxima semana.

El indicador de referencia se dirigió desde primera hora a los números rojos, de los que no salió en toda la jornada, hasta que acabó en los 8.258,94 puntos.

Con esta caída, el CAC-40 cierra la semana con unas pérdidas del 1,40 %.

Los valores ligados a la defensa continuaron su buena racha, con una subida del 2,55 % de Thales y del 1,19 % de Airbus, los dos que mejor comportamiento tuvieron en la jornada, por delante del operador de telecomunicaciones Orange, que progresó un 1,10 %.

En el otro extremo se situó el gigante del lujo Kering, que se dejó un 4,21 %, mientras que el grupo óptico EssilorLuxottica bajó un 3,90 %.

Mala jornada también para los valores ligados al motor, con bajadas de Renault, un 2,96 %, y Stellantis, que se dejó un 2,94 %. EFECOM

