Espana agencias

Oro, de 12 años, busca ser el Gran Maestro más joven de la historia en el Tata Steel Chess

Redacción Deportes, 16 ene (EFE).- La promesa argentina del ajedrez Faustino Oro busca conseguir la tercera norma para proclamarse el ajedrecista más joven de la historia con el título de Gran Maestro en la 88ª edición del prestigioso torneo Tata Steel Chess en Wijk aan Zee (Países Bajos), que se celebrará entre el 17 de enero al 1 de febrero.

Oro (2551), para hacerse con el récord, deberá conseguir su tercera norma antes del 11 de marzo de este año, tras obtener su segunda en el Torneo Magistral Szmetan-Giardelli en diciembre de 2025 al empatar contra el Gran Maestro Diego Flores y alcanzar los puntos necesarios que aseguraron su rendimiento superior a 2600.

Para conseguir el título de Gran Maestro (GM) de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE), deberá tener una actuación igual o superior a 2600 en el torneo, donde al menos un tercio de los oponentes del torneo tengan el título de GM y sean de tres federaciones distintas.

El apodado “Messi del ajedrez” competirá en la categoría Challegers contra otros trece competidores como el neerlandés Erwin l’Ami (2630), el ruso-español Daniil Yuffa (2618) o el azerbaiyano Aydin Suleymanli (2622).

El ganador del torneo Challengers automáticamente compite en la categoría de Masters en la siguiente edición.

Figuras relevantes del ajedrez internacional también participarán en el Tata Steel Chess en la categoría Masters, como Arjun Erigasi (2775), que obtuvo el tercer puesto en el Tata Steel Chess Rapid India el pasado 12 de enero, el uzbeko Javokhir Sindarov (2726), el alemán Vicent Keymer (2776), el indio Gukesh Dommaraju (2754) o el neerlándes Anish Giri (2760), que jugará en casa. EFE

