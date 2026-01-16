Multa al Galatasaray por ausentarse de la entrega de medalla tras perder la Supercopa

Estambul, 16 ene (EFE).- La Federación del Fútbol Turco (TFF) ha anunciado este viernes que ha multado con 1,1 millones de liras (22.000 euros) al Galatasaray por no participar en la ceremonia de entrega de medallas de la Supercopa tras perder 2-0 contra el Fenerbahçe.

A la multa por no participar en la celebración, tras un partido tenso, se suma otra de 220.000 liras (4.400 euros), por la actitud de la hinchada, informa la TFF en un comunicado en su web.

También el Fenerbahçe deberá pagar una multa de 6.600 euros por la actitud de sus hinchas durante el partido.

La Supercopa de esta temporada, jugada el sábado pasado en el estadio olímpico Atatürk en Estambul, enfrentó al Galatasaray, ganador de la Copa turca y de la Superliga 2024-25, con el Fenerbahçe, subcampeón de la Superliga.

La tensión subió ya antes del partido, cuando hinchas del Fenerbahçe interrumpieron el minuto de silencio en honor al futbolista Gökmen Özdenak, delantero del Galatasaray entre 1967 y 1980, fallecido el 31 de diciembre pasado.

Como reacción a esta actitud, el club decidió no participar en la ceremonia de la celebración tras el final del partido, según explicó entonces a la prensa el entrenador, Okan Buruk.

Actualmente, el Galatasaray lidera la competición de la Superliga, con tres puntos de ventaja sobre el Fenerbahçe. EFE

