Espana agencias

Multa al Galatasaray por ausentarse de la entrega de medalla tras perder la Supercopa

Guardar

Estambul, 16 ene (EFE).- La Federación del Fútbol Turco (TFF) ha anunciado este viernes que ha multado con 1,1 millones de liras (22.000 euros) al Galatasaray por no participar en la ceremonia de entrega de medallas de la Supercopa tras perder 2-0 contra el Fenerbahçe.

A la multa por no participar en la celebración, tras un partido tenso, se suma otra de 220.000 liras (4.400 euros), por la actitud de la hinchada, informa la TFF en un comunicado en su web.

También el Fenerbahçe deberá pagar una multa de 6.600 euros por la actitud de sus hinchas durante el partido.

La Supercopa de esta temporada, jugada el sábado pasado en el estadio olímpico Atatürk en Estambul, enfrentó al Galatasaray, ganador de la Copa turca y de la Superliga 2024-25, con el Fenerbahçe, subcampeón de la Superliga.

La tensión subió ya antes del partido, cuando hinchas del Fenerbahçe interrumpieron el minuto de silencio en honor al futbolista Gökmen Özdenak, delantero del Galatasaray entre 1967 y 1980, fallecido el 31 de diciembre pasado.

Como reacción a esta actitud, el club decidió no participar en la ceremonia de la celebración tras el final del partido, según explicó entonces a la prensa el entrenador, Okan Buruk.

Actualmente, el Galatasaray lidera la competición de la Superliga, con tres puntos de ventaja sobre el Fenerbahçe. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Jon Pérez "Bolo": "Tenemos que ser competitivos"

Infobae

Lander Martínez cree que la vicepresidenta Díaz sigue siendo "el mejor activo" de Sumar

Infobae

Sánchez, sobre la financiación autonómica: "Todas las comunidades acabarán aceptando el modelo"

Sánchez, sobre la financiación autonómica:

Jesús Ramírez: “Visitar Murcia no es fácil nunca”

Infobae

La alemana Aicher se impone a Vonn en el supergigante de Tarvisio

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

ECONOMÍA

España no encuentra conductores de

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

DEPORTES

Ilia Topuria anuncia la fecha

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas