La mujer herida al precipitarse desde un tercer piso en Zamora se tiró al estar retenida

Benavente (Zamora), 16 ene (EFE).- La mujer herida leve tras precipitarse desde un tercer piso en la localidad de Benavente (Zamora) afirmó en su primer testimonio ante la Guardia Civil que se tiró porque dos hombres la estaban reteniendo en la vivienda y no la dejaban salir.
Por este motivo, los agentes han detenido a estos dos hombres que se encontraban con ella en la vivienda como supuestos autores de un delito de detención ilegal, según han informado a EFE fuentes del Instituto armado. EFE
