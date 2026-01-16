Espana agencias

La familia real asistirá al responso por Irene de Grecia y al funeral, pero no el emérito

Madrid, 15 ene (EFE).- Los reyes y sus hijas, junto con la reina Sofía, asistirán mañana, sábado, al responso por la princesa Irene de Grecia, fallecida este jueves, que se celebrará en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid, un acto al que no asistirá el rey emérito, que tampoco viajará a Atenas al entierro.

Según ha informado la Casa Real este viernes, el responso se celebrará a las doce del mediodía, tras lo que la capilla ardiente quedará abierta al público durante unas horas en este templo ortodoxo.

Al responso por la princesa Irene de Grecia, hermana menor de la reina Sofía, asistirán , además de ésta, Felipe VI y la reina Letizia, junto con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Según han informado a EFE fuentes de la Casa Real, el rey Juan Carlos ha comunicado que no asistirá tanto a esta ceremonia en Madrid como al funeral por consejo médico ya que se trataría de un viaje intenso en un corto espacio de tiempo desde donde reside, en Abu Dabi.

Tras el velatorio en Madrid, los restos de la princesa Irene serán trasladados a Atenas, donde el lunes se celebrará el funeral al que asistirán también los reyes, sus hijas y la reina Sofía.

El funeral tendrá lugar en la Catedral Metropolitana de la capital griega a las doce del mediodía tras lo que la princesa Irene será enterrada en el cementerio de Tatoi, donde justo hace tres años también fue sepultado su hermano Constantino.

Irene Schleswig-Holstein Sonderburg Glucksburg -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

El empeoramiento en los últimos tiempos de su estado de salud provocó que la reina Sofía suspendiera planes o agenda institucional para poder acompañarla, de tal forma que ha podido estar al lado de su hermana hasta el momento de su fallecimiento en el Palacio de la Zarzuela, donde residía.

Irene de Grecia era un miembro de la familia real muy querido por todos ellos, a la que llamaban cariñosamente 'tía Pecu', y de la que han recordado también como una persona "dedicada a ayudar a los más necesitados a través de sus proyectos solidarios". EFE

