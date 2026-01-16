Espana agencias

La AESA recomienda a las aerolíneas europeas evitar el espacio aéreo iraní

Berlín, 16 ene (EFECOM).- La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) recomendó este viernes a las aerolíneas europeas no operar dentro del espacio aéreo de Irán y extremar la cautela sobre los países vecinos en vista de las tensiones en la zona y de la posibilidad de una intervención militar de EE. UU.

La agencia con sede en Colonia (Alemania) advirtió de que las defensas aéreas iraníes se hallan en un nivel incrementado de alarma, lo que acrecienta el riesgo de que identifiquen erróneamente una aeronave como una amenaza.

"La presencia y posible uso de una amplia gama de armas y sistemas de defensa aérea, combinada con respuestas estatales impredecibles y la activación potencial de sistemas de misiles tierra-aire crea un alto riesgo para los vuelos civiles que operan a todas las altitudes y niveles", destacó.

Además, en el caso de una intervención militar estadounidense, no se puede excluir la posibilidad de represalias contra las bases de ese país en Oriente Medio, lo que podría crear riesgos adicionales en el espacio aéreo de los países vecinos, como Irak.

Por ello, las aerolíneas deberían evitar el espacio aéreo iraní y actuar con cautela, implementando planes de contingencia en lo tocante al espacio aéreo de los países vecinos, teniendo en cuenta especialmente la localización de las bases estadounidenses.

"La AESA, la Comisión y los Estados miembros seguirán vigilando de cerca la situación para valorar si hay un incremento o una reducción del riesgo para los operadores de aviones europeos debido a la evolución de la amenaza y de la situación de riesgo", concluyó la agencia.EFECOM

