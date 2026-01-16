Espana agencias

Junts rehúsa reunirse con Sánchez en Moncloa para hablar de Ucrania al no ver necesario hacerse "una foto" en Moncloa

El grupo parlamentario de Junts ha rehusado reunirse la próxima semana con el presidente del Congreso, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de contactos abierta por el jefe del Ejecutivo para analizar la posibilidad de enviar tropas españolas a Ucrania cuando se alcance el fin de la guerra, así como para determinar cuál debería ser la contribución de España.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la formación independentista, que argumenta que, dado que no se ha producido ningún cambio sobre la situación en Ucrania desde que Sánchez anunció sus intenciones el pasado 7 de enero y que inicialmente en esa reunión no se iba a hablar de nada más, no ven necesario acudir a Moncloa para "una foto". "Nos damos por informados", apuntan.

El pasado mes de noviembre Junts dio por "bloqueada" la legislatura al anunciar su rechazo al grueso de las propuestas legislativas del Gobierno y el PSOE por considerar que los socialistas no han cumplido con los acuerdos alcanzados con su formación tras las elecciones generales de 2023.

En ese momento los de Carles Puigdemont dieron por rotas sus relaciones con el Ejecutivo y el propio Sánchez reconoció después en público que, efectivamente, no mantienen contactos con Junts.

Eso no obstó para que desde Moncloa intentaran cerrar un cita con la formación dentro de la ronda que el presidente abrirá el lunes con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de la que Sánchez sólo excluyó a Vox. Pero Junts ha decidido borrarse y desoír la llamada del presidente.

