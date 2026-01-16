Espana agencias

Jagoba Arrasate: "No hay que hablar tanto, hay que actuar"

Palma, 16 ene (EFE).- El entrenador del RCD Mallorca, Jagoba Arrasate, admitió este viernes en la rueda de prensa previa al choque contra el Athletic Club que no es momento de "hablar tanto" por la situación del equipo, sino que "hay que actuar mañana a partir de las 16:15 horas".

"Hemos hecho una mala primera vuelta, pero prefiero hablarlo así, como hay que hablarlo, que los aficionados expresen su descontento, que el entrenador y el jugador apechugue también. Ahora toca no hablar tanto y actuar, actuar mañana a partir de las 16:15 horas, puedo hablar ahora pero lo importante es mañana", indicó sobre los momentos de tensión vividos la semana pasada con un grupo de aficionados en Son Moix.

"El fútbol tiene dos partes; la profesión es bonita porque puedes hacer feliz a la gente, pero puedes encabronarla. Hubo mucha gente con jugadores y miembros que hablaron de forma pacífica. Si hay alguna persona que no era consciente, ahora lo es", añadió.

En la misma línea, mandó un mensaje claro al vestuario: "Tenemos claro de puertas para dentro que no podemos pedir nada, nos toca darle motivos a la afición para que se vuelva a enganchar, estoy convencido de que nos animarán y esperemos darle una alegría", incidió.

De cara al partido de mañana, el técnico aseguró que están "con ganas de mejorar las prestaciones de la primera vuelta" y que se ha focalizado en "como va a mejorar el equipo" tras los rumores de una posible destitución en caso de no ganar.

Respecto a la situación física de Antonio Raíllo, "ha hecho todo lo posible para estar", pero el entrenador bermellón considera que "es difícil que juegue porque está más limitado a la hora de hacer ciertos gestos".

Sin embargo, puso en valor su predisposición a forzar a pesar de su lesión de clavícula: "Pienso que es un inconsciente a veces, hoy ha querido apretar, estar con los compañeros. Eso son intangibles para vosotros que un entrenador lo tiene presente y lo valora, claro", confesó.

En cuanto a su rival de este sábado, Arrasate se espera "al Athletic de siempre": "Habláis de horas bajas cuando está vivo en las tres competiciones. Si gana en Bérgamo tiene opciones en Champions, están a tiempo de todo. Espero al Athletic de siempre, va a venir a por el partido, le va a meter un ritmo alto. No te sorprende en cuanto a planteamiento, lo complicado es contrarrestarlo a veces", remarcó.

Por último, hizo una valoración sobre el nuevo fichaje, el joven extremo francés Justin Kalumba: "Es un jugador de presente y futuro, ha tocado el fútbol profesional de forma esporádica; es joven, con talento y la idea es que es una opción de mercado donde el club se ha adelantado a otros, pero es difícil que nos de ese rendimiento inmediato que buscamos", sentenció. EFE

