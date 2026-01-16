Espana agencias

García Blanco (Asaja): con el acuerdo con Mercosur se va "a infectar" a los consumidores

Talayuela (Cáceres), 16 ene (EFECOM).- El presidente de Asaja Extremadura, Angel García Blanco, ha advertido este viernes de que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) será "una puñalada trapera" para el sector tabaquero extremeño, y de que con el acuerdo de la UE con Mercosur se va a "infectar" a los consumidores europeos.

Así lo ha dicho en Talayuela (Cáceres), donde ha arrancado una de las cinco tractoradas con las que el campo extremeño ha vuelto a las carreteras.

Ha recordado además que un tabaquero viene cobrando 1.400 euros por hectárea y con la nueva PAC pasará a recibir 240 euros, lo que va a suponer la desaparición de un cultivo fundamental "para la región, para el Campo Arañuelo y para toda Europa".

Además, ha alertado de las consecuencias que los acuerdos con Mercosur traerán a Europa.

Entre ellas ha destacado "alimentos de muy baja calidad, tratados con sustancias prohibidas, con fitosanitarios y que son totalmente nocivos para la salud".

Ante ello ha defendido que se necesita "una respuesta importante, no solamente por parte de los agricultores y ganaderos que lógicamente desapareceríamos y perderíamos la soberanía alimentaria".

A su juicio, va a ser muy difícil que subsista la agricultura europea.

En cuanto a la jornada de protesta de hoy, ha cifrado en unos 300 los tractores que han arrancado en esta zona con la idea de "cerrar los accesos a la zona de La Vera", por lo que ha recomendado que "lo suyo es subir a la provincia de Ávila, por Arena San Pedro y tirar hacia Madrigal de la Vera".

Ha indicado que también hay una respuesta importante por parte de los agricultores en la provincia de Badajoz. EFECOM

