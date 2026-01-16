El Supremo prevé juzgar en abril a Ábalos, Koldo y Aldama por la compra de mascarillas durante la pandemia

El Tribunal Supremo tiene previsto juzgar el próximo mes de abril al exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, antes, el alto tribunal celebrará el 6 de febrero a las 10.00 horas una audiencia preliminar en la que escuchará las cuestiones que planteen las defensas. En el caso de no prosperar, el Supremo juzgaría a los tres acusados en el mes de abril, aunque los días están aún por determinar, han indicado.

Dicha audiencia preliminar se enmarca dentro de la Ley de Eficiencia de Poder Judicial. El artículo 785 reza que la celebración de la audiencia preliminar "requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor", por lo que Ábalos, Koldo y Aldama tendrían que asistir a la vista.

Y añade que las partes "podrán exponer lo que estimen oportuno" antes de la celebración del juicio. Concretamente, señala aspectos relacionados con "la posibilidad de conformidad del acusado o acusados, la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, la existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de la suspensión de juicio oral, nulidad de actuaciones, así como sobre el contenido, finalidad o nulidad de las pruebas propuestas".

"Podrán igualmente proponer la incorporación de informes, certificaciones y otros documentos. También podrán proponer la práctica de pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular sus escritos de acusación o defensa", indica ese artículo.

Una vez celebrada la vista, el juez o tribunal "examinará las pruebas propuestas y resolverá admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás" , precisa. Lo hará, según el mismo artículo, "de forma oral", salvo que, "por la complejidad de las cuestiones planteadas", hubiera de hacerlo por escrito.

HASTA 30 AÑOS DE PRISIÓN PARA ÁBALOS Y KOLDO

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

Según una providencia a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los magistrados que celebrarán el juicio serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades".