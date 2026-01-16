El Racing pide perdón por "el caos" en la entrada al estadio y asegura que no se repetirá

Santander, 16 ene (EFE).- El Real Racing Club ha pedido perdón a sus aficionados por "el caos" generado en los accesos a los Campos de Sport de El Sardinero, derivado de un "fallo organizativo sin paliativos" cometido en los momentos previos al inicio del partido ante el FC Barcelona (0-2) que la entidad verdiblanca ha asegurado que no volverá a repetirse.

El inicio del partido se retrasó 15 minutos por decisión del árbitro, tras escuchar al dispositivo de seguridad y a ambos clubes.

"Pedir perdón al racinguismo y a los aficionados que acudieron ayer a los Campos de Sport por la injustificable tardanza a la hora de abrir las puertas del estadio. Pedimos reiteradamente a lo largo de la semana a los aficionados que acudieran con tiempo de sobra al estadio, lo hicieron y nosotros, su club, como máximo responsable de la organización del partido, les fallamos", ha manifestado el club en una nota de prensa.

El motivo del retraso, ha admitido el Racing, fue "una concatenación de acontecimientos" que no se supo valorar previamente en su justa medida.

La comitiva del equipo llegó "muy tarde a El Sardinero, en gran medida debido a la enorme cantidad de racinguistas que querían animar al equipo y que ralentizaron la marcha del autobús", lo que hizo que el dispositivo de seguridad estuviera más centrado en asegurar el acceso del equipo y la seguridad de los aficionados en el recibimiento que en abrir las puertas.

A esta circunstancia, el club ha sumado la "lluvia torrencial" que se produjo en ese momento, que "no hizo más que agravar los efectos de los fallos organizativos".

"A veces uno no es culpable, o no lo es por completo, pero sí es responsable. Este es el caso y el Racing es 100 % responsable", ha afirmado el presidente del club, Manuel Higuera, quien ha afirmado que se están tomando las medidas oportunas para que no vuelva a ocurrir.

El Racing considera que la decisión del árbitro de posponer el partido quince minutos fue acertada porque "a las 21.15 todas las puertas estaban despejadas y los aficionados ocupaban ya su respectiva localidad".

Además de pedir perdón de nuevo, el club ha agradecido al racinguismo su comportamiento y ha subrayado el orgullo que siente la entidad por la imagen dada por la afición y el ambiente generado en los Campos de Sport en cada partido. EFE