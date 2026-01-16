Espana agencias

El PP aplaude el gesto de Machado a Trump por anteponer la libertad de su pueblo a su ego

Madrid, 16 ene (EFE).- La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha aplaudido este viernes el "gesto" de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, con Donald Trump, al destacar que entre su ego personal y la libertad de su pueblo ha antepuesto la libertad de Venezuela.

Álvarez de Toledo se ha expresado así, en una entrevista en Antena 3, al ser preguntada sobre la decisión de Corina Machado de entregar su medalla del Nobel de la Paz al presidente estadounidense, con el que se reunió este jueves en la Casa Blanca para abordar la situación política en Venezuela.

Respecto a la medalla del Nobel, la diputada popular ha asegurado que "nada le pudo haber hecho más ilusión en su vida que recibir ese premio", un reconocimiento muy importante, como evidencia, ha recordado, el discurso que se pronunció, en su nombre, en la ceremonia de entrega.

Tras incidir en que Corina Machado siempre va a ser Premio Nobel de la Paz, Álvarez de Toledo ha recordado que en sus palabras dejó claro que "no hay paz sin libertad", es decir que "luchar por la libertad es luchar por la paz".

Dicho esto, ha añadido que con la entrega de la medalla a Trump ha hecho una cosa muy importante: "anteponer la libertad de su pueblo a su ego personal", lanzando el mensaje de que para ella "no hay nada más importante que la libertad de su país y llevar la democracia Venezuela".

Preguntada sobre el encuentro de la líder opositora con Trump, ha comentado que por la información que tiene fue "muy bien" y que la reunión fue muy larga y profunda sobre la situación de Venezuela. EFE

