El fiscal pide 33 años para dos acusados de torturar y matar a un hombre en Valls en 2023

Tarragona, 16 ene (EFE).- La Fiscalía pide 33 años de prisión para dos investigados por el asesinato de un hombre en Valls (Tarragona) en marzo de 2023, al que presuntamente torturaron y degollaron con un cuchillo por un ajuste de cuentas relacionado con drogas.

La Audiencia Provincial de Tarragona juzga, hasta el 29 de enero con jurado popular, a estas dos personas, acusadas de los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral; y a otras tres vinculadas con el caso: una se enfrenta a ocho años de cárcel, otra a tres años y la última, a seis meses.

Según la Fiscalía, los acusados ataron a la víctima a una silla, le propinaron fuertes golpes y le aplicaron descargas eléctricas con un cable conectado a la corriente y, finalmente, le degollaron con un cuchillo.

Los hechos tuvieron lugar en un inmueble en Valls, que se encontraba en estado de abandono, donde, según el fiscal, los investigados preparaban y suministraban sustancias estupefacientes y extorsionaban de manera violenta a quienes acudían y no pagaban.

La víctima, a sabiendas de que les debía una pequeña cantidad de dinero, fue a comprar sustancias estupefacientes y, una vez en el interior, fue torturado y asesinado.

Los acusados, “con el ánimo de impedir la persecución del delito”, manifestaron a la familia que no sabían nada de la víctima. EFE

