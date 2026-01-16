Espana agencias

Dos menores y ocho adultos en una patera en Benidorm, la primera de 2026 a la C.Valenciana

Guardar

Benidorm (Alicante), 16 ene (EFE).- Dos menores de edad y ocho adultos han sido atendidos esta madrugada en un relativo buen estado de salud tras alcanzar la costa de Benidorm (Alicante) a bordo de una patera, la primera llegada a la Comunitat Valenciana durante este 2026.

Los migrantes son todos de procedencia magrebí y han sido trasladados hasta el punto de atención sociosanitaria situado en el puerto de la ciudad de Alicante, gestionado por la Cruz Roja.

Se trata de los primeros diez migrantes que alcanzan las costas del territorio valenciano tras un 2025 en el que llegaron 340, casi la mitad que los años precedentes y la cifra más baja de la última década aunque los servicios de emergencias constataron que presentaban un peor estado de salud, fundamentalmente por heridas.

Esa caída se atribuye, según los expertos, a la apertura de nuevas rutas por el mar Mediterráneo, fundamentalmente las que se dirigen a Baleares.

De esta manera, la cifra global se ha reducido en los últimos años ya que en 2024 llegaron casi el doble, 643, mientras que un año antes 776 y las cifras precedentes fueron de 410, 848, 924, 673, 353, 388, 116, 26 y 84, consecutivamente y siendo éste último año 2014. EFE

1012026

ams-sys/lml

